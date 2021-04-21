原标题：第二届MEET教育科技创新峰会召开：科技助力智能教育“新生长”

4月20日，由腾讯教育主办的第二届MEET教育科技创新峰会（简称“MEET教育科技峰会”）在北京举办，本届大会围绕“科技助力教育智慧化升级 共建教学新生态”的主题，关注科技在教育信息化领域“深耕”所带来的“新生长”。

推进智慧教学生态建设 腾讯教育升级光合计划2.0

2012年，教育部提出了《教育信息化十年发展规划》。十年来，技术与教育深度融合，技术助力教育的公平化和智慧化，已经成为全社会的共识。腾讯高级执行副总裁、云与智慧产业事业群总裁汤道生会上表示，疫情也加速了教育行业的“线上实验”，信息技术成为这场实验顺利开展的“稳定器”和“加速器”。

“在这个过程中，腾讯教育始终坚持做好‘数字化助手’的角色，”汤道生说，在教学这个核心场景，腾讯教育通过“云+AI+大数据”的方式，把"结果评价"升级到"过程优化"，把刷题这种靠量的积累，转化成更有针对性、更高效的学习方式，培养更多元的兴趣。

汤道生发表主题演讲。受访者供图

据了解，在基础教育中，腾讯教育以新场景拉近讲台与课桌的距离，以精准教学找到最佳学习路径；在高等教育中，以新内容拉近校园与社会距离，让人才培养跟上时代步伐；在职业教育阶段，通过新连接拉近技能与职业的距离，让劳动者的知识更新，跟上职业发展需求。

他同时披露，截至目前，腾讯教育在全国落地10多万所标杆院校，服务1000多个教育主管部门，助力30多万家教育机构快速成长，服务用户超过4亿人。

数据增长的背后是科技与教育信息化融合程度的不断加深。但在这个过程中仍存在一些问题：比如，核心的教学环节仍缺乏有用、好用的智慧教学工具；人工智能等新兴教学科目上依旧缺乏师资力量；优质终身教育资源缺乏、课程体系也不够完善。为进一步助力技术与教育行业的深入融合，进一步推进智慧教学的生态建设，在本次峰会上，腾讯教育与各级院校、教育机构、合作伙伴携手推出“光合计划2.0”，设定新的“百千万”目标。

“光合计划2.0”启动仪式。受访者供图

具体来说，腾讯教育将与行业共建100个职业的体系化课程，与行业协会、生态合作伙伴共同梳理相关职业成长路径，以系统化课程体系，助力新职业新工种的开发培训；助力行业开发1000款数字化教育应用，开放腾讯教育的技术能力、连接能力、渠道能力，联动合作伙伴，通过腾讯教育运营平台，推动教学应用和硬件开放，并以SaaS中台能力，推动彼此互联互通，为教育管理者、使用者提供一体化的智慧教育能力；助力培养10000名人工智能教师，利用腾讯青少年人工智能教育与腾讯云大学的能力，帮助基础教育和高校教师掌握AI教学的能力，助推实现各年龄段AI教学的普及。

此外，教育部语言文字应用管理司一级巡视员娄晶，腾讯云副总裁、腾讯教育副总裁王涛，中国教育电视台总编辑胡正荣还在峰会现场共同启动了“中华经典诵读工程：2021全国校园节庆日诵读”活动。

同时，联合国教科文组织高等教育创新中心也与腾讯公益慈善基金会在现场发起联合倡议，并发布2020年国际网络教育学院（IIOE）年度会议成果文件——《新冠疫情下加速全球高等教育数字化转型的建议》，希望以此激励和引领全球高等院校，努力实现高等教育的数字化转型。

专家热议科技教育变革，为高质量公平化教育寻路

在本届峰会上，来自教育行业的权威专家与学者，也就科技与教育结合的未来趋势、教学实践的延伸等进行了前沿思辨，为推动高质量公平化的教育寻找可行路径。

大会现场，国家教育行政学院联合腾讯研究院发布《迈向更好的教育：未来教育的技术发展空间报告》（简称“报告”）。报告显示，近八成的教师群体对人工智能、大数据、云计算等新兴数字技术在教学中的应用有着强烈培训需求。

“教育是灵魂的工程，热爱与敬畏，是腾讯对于这项事业的态度。教育也是精妙的工程，持续的探索和耐心，是腾讯涉足这个领域时，就拥有的心态。”汤道生表示，腾讯教育始终以科技为基础，以连接、内容、社会责任作为出发点，助力实现教育的公平化、个性化与智慧化发展。腾讯教育的探索,始终离不开行业伙伴的共建。未来，腾讯教育也希望与行业伙伴继续携手，一起激发教学新活力，推动教育新发展，打造智慧新未来。

(责编：董童、吕骞)