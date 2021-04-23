4月22日，友邦人寿保险有限公司（以下简称“友邦人寿”）在四川成都举办了其2021年的全国媒体新闻发布会，友邦人寿首席执行官张晓宇及管理层代表面向各媒体分享了友邦2020年的发展成果，并以“打造客户驱动型保险公司”为题，分享了公司最新的发展战略，以及坚持高质量发展的方向与决心。

张晓宇表示，2020年是充满挑战的一年，依托富有差异化的渠道策略和高质量发展的理念，友邦人寿在依然保持着强劲韧性。在客户服务、科技化进程、渠道建设与管理等多个领域取得了出色的成果，进一步彰显了公司的凝聚力、创造力以及对未来发展的信心。

同时，张晓宇还揭示了该公司高质量发展策略背后的逻辑——要打造“客户驱动型保险公司”，持续引领行业成长。首先是在客户端上不断投入，更深入地了解客户、更频繁地与客户互动，为客户创造更多价值。同时，在渠道方面，营销员将以客户需求为导向，为客户提供专业规划。

在打造“客户驱动型保险公司”的过程中，张晓宇认为，“人”是友邦的核心竞争力，不管是对卓越营销员的招募、培养还是公司内部人才战略的管理和推进，友邦都致力于发挥人才的活力、能动性和创造力。“在人口红利日益消失的今天，只有真正激活‘人才红利’和‘人文红利’，才能在‘高质量发展’之路上越走越远。”

据了解，打造“客户驱动型保险公司”包括对运营体系和后台系统的全方位升级，建立坚实的数据中台系统，持续提升电子化、自动化水平，全面梳理客户旅程，改善客户体验。未来，“客户驱动”还将进一步贯穿于友邦人寿的组织架构、企业文化、资源分配、人力安排等方方面面， 将“以客户为中心”的理念真正在公司经营的每个环节落地。

(责编：董童、吕骞)