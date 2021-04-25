业界：科技赋能金融生态 软件驱动成为新的发力点
2021年04月25日13:51 | 来源：人民网
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软件定义，是指用软件定义系统的功能，以软件为硬件赋能，实现系统运行效率和能量效率最大化。作为信息技术之魂、网络安全之盾、经济转型之擎，“软件定义”全面融入了经济社会的各领域，驱动着数字经济蓬勃发展，推动智能社会加速到来，引发各个行业加速变革。
作为应用信息技术最早最领先的金融领域，柒财智库高级研究毕研广表示，早前消费者需要到柜台方能办理金融业务。到后来网银的兴起带来较佳的服务体验。如今，手机支撑了金融服务的一片蓝天，拉近了金融机构与消费者的距离。这一切均是基于软件系统的开发和执行，源于技术的进步。特别是云计算、人工智能、区块链等新兴技术兴起，并逐步得到广泛应用，打破了传统IT基础设施的运行模式，推动数字金融的形成与发展。
如今，科技赋能金融生态加速升级，软件定义金融成为一种展业新趋势。对此，马上消费金融（下称“马上消费”）表示，平台化、智能化正成为软件定义的两大技术方向。以自身为例，马上消费依托自研的数字化智能底座，打造的以“智能化、自动化、平台化”为驱动的金融科技产品。
不仅如此，软件定义具备硬件资源虚拟化、系统软件平台化、应用软件多样化三大特点。马上消费建立了智能体系，对外提供更为灵活高效和多样化的服务，在云平台、人工智能、大数据、区块链、生物识别5大技术持续创新的基础上，构建了“1+3+N”的技术模式。
其中，马上金融云（即“一朵云”）作为底盘托起整个系统，所有的业务都是在这朵金融云上“云化”处理。在此之上，马上消费构建了三大中台：大数据中台、AI中台和业务中台。三大中台广泛应用在互联网、银行、信托、新零售、保险五大行业，覆盖多个场景，提供智能营销、智能风控、信贷全流程、智能服务、智能双录等全方位一站式服务。
(责编：王震、吕骞)
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