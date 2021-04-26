人民网北京4月26日电 （记者杜燕飞）4月25日，第四届数字中国建设峰会期间，以“数字赋能国企，创新引领未来”为主题的国有企业数字化转型分论坛在福州举行。

与会嘉宾认为，目前，数字在赋能国有企业高质量发展方面发挥了重要作用，要深入推进国有企业数字化转型，实施专项行动计划，加大科技创新力度，共建协同创新平台，发挥国有经济战略支撑作用，释放数字对经济发展的放大、叠加、倍增作用，推动我国经济高质量发展。

以“数字赋能国企，创新引领未来”为主题的国有企业数字化转型分论坛在福州举行。国务院国有资产监督管理委员会供图

加大科技创新力度 推进国有企业数字化转型

“我们要从国资国企发展全局出发，更加坚定、更加全面、更加深入地推进国有企业数字化转型，助力做强、做优、做大国有资本和国有企业，充分发挥国有经济支撑作用。”国务院国有资产监督管理委员会党委委员、副主任翁杰明说。

翁杰明指出，要激发企业转型活力，着力强化数据驱动和系统集成，组织实施国有企业数字化转型专项行动计划，驱动企业生产方式、运营模式、治理体系全方位变革。加快企业改造升级，着力强化数字技术与实体经济深度融合，推进产品创新数字化、生产运营智能化、用户服务敏捷化、产业体系生态化，提升企业发展质量效益。增添企业发展动能，着力强化关键数字技术创新，加快新型基础设施建设，培育一批云计算、大数据、人工智能等领军企业，发展壮大数字产业。

翁杰明强调，聚焦国家重大战略需求和产业发展瓶颈，集合精锐力量，攻克核心电子元器件、高端芯片、核心工业软件等关键核心技术，打造原创技术策源地，加快科技自立自强。聚焦智能制造、绿色制造，推动工业互联网创新发展，加快制造业生产方式和企业形态根本性变革，打造一批数字化转型标杆企业。要聚焦智慧能源、智能交通和智能建造等领域，培育一批数字技术应用场景。

翁杰明指出，要强化部门协作，营造赋能企业数字化转型的政策环境。促进产业协同，发挥行业龙头企业作用，携手产业链上下游企业，搭建一批数字协同创新平台，培育赋能企业数字化转型的产业生态。深化交流合作，构建数字化转型交流合作平台，促进大中小企业融通发展，形成赋能企业数字化转型的良好氛围。

发挥行业龙头作用 释放数字对经济发展作用

“目前我国数字化转型对经济发展的带动作用还有很大的提升空间，数字化转型在制度、管理、技术、人才等多方面面临挑战。”中国科学院院士、中国人民解放军军事科学院副院长梅宏表示，尤其存在“不想、不敢、不会”的观念转型问题。

为此，梅宏建议，一是理念铸魂，通过“解放思想”和“转换观念”建立“互联网思维”和“数字化思维”；二是教育筑基，全方位、多层级、频迭代地打造适应于信息化新需求的数字化人才培养体系；规划引导，整体系统、协调推进信息化建设；三是案例示范，在国家、行业和企业层面开展多层级、多方位、多途径的试点示范工程，为大规模的数字化转型提供样板。

就推进数字化转型工作，中央网信办副主任盛荣华提出了3方面建议：一是激活数据要素潜能，进一步释放数字对经济发展的放大、叠加、倍增作用，推动数据赋能全产业链协同转型。二是筑牢网络安全屏障，加强网络安全保障体系和能力建设，强化关键信息基础设施防护，切实保障数据安全。三是共建良好产业生态，国有企业应发挥引领示范和辐射带动作用，形成大中小企业融通发展格局，推动我国经济数字化转型和高质量发展。

福建省政协副主席、党组成员许维泽表示，福建省将鼓励支持中央企业参与福建省数字政府和数字民生建设；加快打造科技自立自强区域创新高地，推动以企业为主体的产学研深度融合。

以数字化赋能 推动企业高质量发展

“数字化转型是中央企业在思想、价值和文化方面的一次深层次变革。”中国电子信息产业集团有限公司党组书记、董事长芮晓武表示，中国电子将坚持安全为先、全面上云、移动融入三大需求，自上向下挖掘数据价值，聚焦合作共建、应用重构、中台赋能，在数字化转型中支撑核心主业发展、提升战略管控效率、凝聚创新发展文化。

“中国移动正全面推进信息基础设施建设，推进全社会数智化转型，加速信息技术融合创新、信息技术与经济社会民生深度融合，落实‘上云用数赋智’行动，夯实新基建，激活新要素，丰富新业态，筑牢新安全，为新发展格局开辟新航道。”中国移动通信集团有限公司党组副书记、总经理董昕说。

“航空工业推动数字化转型，就是要再造一个‘数字航空’工业，通过‘数字航空’承接‘数字中国’和‘数字央企’的建设要求。” 中国科学院院士，中国航空工业集团有限公司党组成员、副总经理杨伟表示，对于制造业而言，应通过产品数字化表达、制造、设计与虚拟试验、全周期数据管理、全业务领域数字化贯通等主要途径实现全面升级。

中国电力建设集团有限公司党委副书记、总经理丁焰章表示，中国电建依托“水、能、城”的“大基建”，不断研究探索数字化与建造方式、经营理念、市场形态和行业管理的深度融合。“十四五”期间，中国电建将全面构建企业数字化转型发展生态，打造“工程建设命运共同体”。

“10年来数字化业务覆盖率已达到98%以上，实现企业‘数据同源’。”福建石油化工集团有限责任公司党委副书记、副董事长、总经理徐建平表示，企业应注重统筹整体与局部，本着“先固化，再优化”“先易后难”的策略，逐步提高数字化转型的应用及效率。

同日，论坛发布了10项国有企业数字技术成果，发起了“共创共建数字国企倡议”和“共促平台经济规范健康持续发展倡议”，倡议共同推进产业数字化转型、推动数字产业化发展、加强数字技术创新应用、筑牢新型数字基础设施、打造数字化转型协同生态，助力做强、做优、做大国有资本和国有企业;共同推动平台经济规范健康持续发展，为服务构建新发展格局、推动经济社会高质量发展贡献力量。

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