4月25日至26日，第四届数字中国建设峰会在福州开幕。中国联通以“数字联通 智启未来”为主题，推出了强政、兴业、惠民三大主题区域，通过“线下实体展厅”+“线上3D展厅”布展方式，展示了中国联通在智慧党建平台、数字政府、无人工厂、云转播等39个创新技术与应用，充分展现了5G时代的智慧美好生活。

5G赋能生活：为用户带来智慧体验

惠民展台区域，游览观众熙熙攘攘，中国联通不仅展出了智慧家庭、5G终端、智慧媒体等内容，还亮相了5G终端和5G应用相结合的5G VR动感单车、5G VR影院等创新应用，全面展示了数字智慧生活新生态，让群众切身感受5G数字智慧带来的便利。

“太惊险了！”随着声音的呼唤，5G?VR动感单车体验专区吸引了大批游客围观，这名坐在单车上的体验者带着VR眼镜，快速地踩着脚踏板，全身心沉浸在虚拟场景中，感受虚拟世界营造出来的速度与刺激。

在智慧家庭板块，福建联通与中兴通讯首发的5G融合机顶盒也十分亮眼夺目，该产品不仅能够实现千兆网关、路由器和机顶盒三合一功能，还能为用户提供千兆高速率接入及超高清视频服务。在5G应用展区，不少观众围观体验沉浸式的联通5G VR直播，利用5G网络与高清、4k/8k、全景视频技术的结合，为现场观众们提供不同角度、不同视角身临其境的体验。

据现场联通工作人员介绍，目前5G+VR直播主要面向文旅管理、宣传单位、文化类景区、古城古镇以及纪念馆、动物园和各类景点公园使用，通过VR直播的形式，让游客观众不用亲临现场，线上就能进行沉浸式游览。

5G赋能产业：力推千行百业数字化转型

中国联通还紧跟产业互联网发展步伐，深挖市场需求，赋能千行百业数字化转型。此次展会期间，中国联通聚焦工业互联网、生态、医疗、教育、文旅、交通、农业等热点领域，展示了不同领域的项目成果。

围绕5Gn无人工厂项目，中国联通利用大数据核心算法打造“智慧大脑”，对数据进行实时共享、融合分析，帮助工厂实现从生产到售后各环节的统筹协作。通过现场大屏幕，参观者不仅能够远程控制萌萌的AGV小车，还能根据喜好通过手机端在茅台镇工厂定制下单白酒，目睹整个生产封装流程，十分智能便捷。

在交通方面，福建联通参与的5G智慧公交项目充分体现了联通5G网络在交通领域的价值。联通展台上，联通工作人员介绍称，福建联通参与的厦门公交5G BRT智能网联车路协同系统项目是首个经过成熟商业模式认证的5G智慧公交项目，已完成厦门市60公里BRT道路和5个红绿灯路口的智慧化改造以及50辆BRT公交车的智能网联改造，发布了超视距防碰撞、实时车路协同、智能车速策略以及安全精准停靠四项智能网联应用，该项目提升了厦门在全国智能驾驶领域上优势，也让厦门群众感受到信息化带来的出行便利。

5G赋能智慧城市：助力数字化经济发展

当前5G新基建进入了发展提速期，作为5G网络建设的主力军，中国联通加快推进智慧城市的建设，做大做强数字经济核心产业。

联通强政展区，中国联通展示了在智慧城市和数字政府领域建设的解决方案，吸引了各行各业与会者的参观。本次展馆的“数字政府”展项，全方位展现联通“一网、一云、一中台、N应用”组成的自主产品，及“安全+运营”自主服务组成的完整数字政府产品和服务体系，助力政府业务数据化、数据服务化、服务智能化、平台运营化的“四化”建设。

除“数字政府”展出外，中国联通展台还出现了一位舞者在翩翩起舞，为这个科技展厅增添了一份人文艺术气息。通过中国联通“5G+4K/8K超高清云转播”系统，舞蹈画面由现场超高清前端信号采集，在现场大屏实时同步、纤毫毕现，市民可在现场通过自由视角直播系统客户端，从任意视角切换舞蹈直播画面，将画面定格旋转、慢动作环绕，充分感受中国舞蹈的温婉柔美。

作为第四届数字中国建设峰会的通信保障服务商，中国联通在各个场馆布设了高稳定、大带宽、超高速的联通千兆光纤宽带以及5G精品网络，全面满足参会展商在各类场景的展示需求，圆满保障峰会展馆及场馆周边的5G网络部署。借本次峰会，中国联通也进一步展示了联通5G在赋能千行百业、连接万物、助力产业、惠及生活方面的成果，未来中国联通将充分发挥“云、大、物、智”领域的领先优势与集成能力，继续向世界展示5G 产业赋能的作用和价值。

(责编：赵超、吕骞)