原标题：量子科技助力社会经济全面绿色转型

近年来，量子科技发展突飞猛进，成为新一轮科技革命和产业变革的前沿领域，加快发展量子科技，对促进高质量发展、保障国家安全具有非常重要的作用。掌海科技与北京航空航天大学教授博士生导师江兴流教授团队合作研发的量子能远程传输技术取得初步进展。

前期，掌海科技分别与南京长峰工业园微波暗室、航天四院17所北京微波暗室，进行了“远程突破信号屏蔽空间改变物质”实验，数据样本由清华大学药学院药学技术中心、南京大学现代分析中心实验室进行检测，实验结果证实了该技术可以突破信号屏蔽系统，且无法被拦截，量子能远程传输技术，是基于一种非电磁波辐射的能量传输模式，可远程改变物质。

3月至4月，掌海科技持续与中润祥实业发展有限公司武强院士工作站合作实验，远程对“2000平米实验区水体进行水质改善”，实验取得初步成效。“该实验过程安全高效，仅需提供一张被作用目标的照片，即可完成能量的远程精准传输。”北京掌海环保科技有限公司CEO王自洁说。

目前，掌海科技最新研发的“量子虫洞”技术已被广泛应用实验，该技术利用更细微的粒子，突破信号屏蔽远程通过量子虫洞图片改变物质，实现全程零接触操作。打开量子虫洞图片，通过量子虫洞图片即可改变面前物质，使其增加多种有益元素，实操性强。

量子科技发展具有重大科学意义和战略价值，是一项对传统技术体系产生冲击、进行重构的重大颠覆性技术创新，将引领新一轮科技革命和产业变革方向。掌海科技致力于量子能领域研究，坚定不移走自主创新道路，努力在关键领域实现自主可控，为全行业做科技赋能，促进社会经济全面绿色转型。

(责编：赵超、吕骞)