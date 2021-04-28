一辆货车行驶在桂阳高速公路上。人民网记者 乔雪峰摄

人民网阳朔4月28日电 （记者乔雪峰）“人在车中坐，车在画中行。”独特的喀斯特地貌孕育了桂阳（桂林至阳朔）高速公路沿途如诗如画的风景，穿行其中的高速公路宛若游走于山水间的巨龙，驾车行驶在桂阳高速上，一幅幅美丽的“桂林山水”画卷映入眼帘。

桂阳高速公路是中国国家高速公路网中G65包茂高速公路的重要组成部分，是桂林市连接粤港澳大湾区及广西通往我国中、西部地区、泛珠三角区域最便捷的重要公路通道。广西壮族自治区交通运输厅副厅长陆晓明告诉记者，桂阳高速对广西区域经济格局的形成和促进泛珠三角洲经济一体化进程有着十分显著的经济效益。

“桂林山水甲天下，阳朔山水甲桂林。”漓江蜿蜒偎依着桂阳高速，桂阳高速串联起数不胜数的风景名胜，孕育着七仙女下凡、刘三姐等美丽传说，也有历史悠久的桂林米粉、阳朔“啤酒鱼”等特色传统名小吃。

在桂阳高速沿线，距桂梧高速路口5分钟车程，有一个小村庄，因其三面环山，形如鸡窝，故名鸡窝渡村，隶属于阳朔县阳朔镇。这里风光秀丽，周边是遇龙河、十里画廊等阳朔著名风景区。

如今的鸡窝渡成了乡村振兴新样板。人民网记者 乔雪峰摄

走在村里干净整洁的街道上，道路两旁坐落着一排排白墙灰瓦的民居，民居门前有花园、门后有菜园，路边还有精心设计的池塘、小桥，到处都透露出一股文艺气息。但是，以前的鸡窝渡并不是这个模样。

“过去的鸡窝渡道路坑洼不平，乱搭乱建混杂，排水排污差和垃圾处理难成为顽疾，整个村子真有点像鸡窝一样脏乱。”回忆起以前的鸡窝渡，阳朔镇政府干事杨帆忍不住叹了口气，虽然与县城的“阳朔仙境”只有五六公里的距离，却引不来游客，吃不上旅游饭，大部分村民种植庄稼靠天吃饭。

2019年7月，鸡窝渡村迎来了“野鸡”变“凤凰”的契机，它被列为遇龙河国家级旅游度假区首个综合整治村屯。仅2019年，便投入资金2000万元实施基础设施建设和公共环境整治，新建了污水处理中心、村级活动中心、停车场及巷道、沿河步道等，拆除了一批违法建筑、废弃栏圈，新建了一批微花园、微果园、微庭院，新建绿化面积达2万平方米。

同时，政府还鼓励有条件的原住民积极参与旅游开发，积极培育精品农业、养生度假、精品民宿等旅游新业态，引导旅游企业积极聘用原住民，解决就业问题。据了解，现在全村有中高端民宿酒店10家、民居住宿10家，客房215间，430个床位。

“最大的感受就是路，村里现在的路修好了，再也不是晴天土、雨天泥。特别是高速开通后，鸡窝渡凭着便利的交通条件，游客大幅增长。”据杨帆介绍， 现在村民主要以从事旅游业为主，旅游业已成为村民的主要收入来源，主要经营竹排漂流、民宿、农家乐、特色小吃、租车等，2018年人均收入超过18000元。

路通百业畅。“鸡窝渡”变美了，吸引越来越多的“金凤凰”栖身。出生在辽宁省大连市的李婉华，笑称自己是鸡窝渡的新村民。她从事旅游业研究与教学，还是个户外爱好者，走过许多山山水水，终于被阳朔的美景留住，在鸡窝渡村经营了一家民宿。“现在村子更美了、更宜居了，游客当然也更多了。”

“鸡窝”摇身变“凤巢”，吸引了越来越多的游客，也为老百姓的生活带来了巨变。村庄美、产业强、村民富，一幅看得见山、望得见水、记得住乡愁的美丽画卷，正在希望的田野上徐徐铺开。

(责编：王仁宏、高雷)