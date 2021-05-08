首届中国国际消费品博览会现场。人民网记者 车柯蒙摄

人民网北京5月8日电 （记者车柯蒙）继广交会、进博会、服贸会之后，昭示中国开放大门越开越大的又一盛会——首届中国国际消费品博览会于5月7日至10日在海南省海口市举办。首届消博会聚焦“高、新、优、特”消费精品，对标国际专业会展运营规则，汇聚全球优质消费精品资源，力争打造成为国际消费精品全球展示交易的重要平台。

“我国如期举办消博会，主动开放市场，展现了中国推进高水平对外开放的坚定决心和信心，体现了中国同世界分享市场机遇、推动世界经济复苏的真诚愿望。”商务部相关负责人表示。

“消博会的成功举办，是构建新发展格局、推动海南自贸港建设，推动国内国际双循环相互促进的重要平台，也是国际交流合作和进一步扩大对外开放的新窗口。”如新大中华资深副总裁暨北京代表处首席代表李潮东表示，企业期待借助这个平台和窗口，加快融入新发展格局，共享中国新机遇。

以下为采访全文：

记者：参与首届中国国际消费品博览会，您主要关注到哪些亮点？

李潮东：说到亮点，我认为首先要提到两个关键词，一是“首届”，二是“唯一”。中国国际消费品博览会不但是中国首届而且是迄今为止中国唯一一个以消费精品为主题的国际级展会，这必将对自由贸易港加快服务创新发展有极大的推动作用。

其次一个亮点的关键词是“新”。跨境电商、直播带货等新业态新模式在首届消博会得到充分展现，线上线下联动是消博会非常大的新的特点。

第三个亮点的关键词是“消博会”，这不但成为海南国际消博会的专用名词，而且从各个方面充分体现了博览会的“博”。从参展结构看，国际展区大于国内展区，外资企业和外资品牌占大头，突显了海南自贸区的国际吸引力和影响力。

记者：当前，中国经济在加快形成“以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进”的新发展格局。您如何看待中国经济的下一步发展？消博会的举办在双循环发展格局的形成中，能发挥哪些作用？

李潮东：加快形成“以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进”的新发展格局，是中国政府根据国家长远发展规划，在当前复杂多变的国际形势下的战略选择，是中国经济“育新机、开新局”并赢得国际竞争新优势的主动选择。

当前，中国经济已进入从高速增长转向高质量发展的新阶段，正在加速从出口导向型转向内需驱动为主，加速转变发展模式是大势所趋。

下一步，中国经济会以国内大循环为主体，以扩大内需为战略基点，充分发挥我国超大规模市场优势和内需潜力。同时进一步扩大高水平对外开放，特别是从商品和要素流动型开放走向制度型开放。综合来看，是以国内大循环带动国际循环，国际循环促进国内大循环，两个循环畅通互动，推动中国经济运行“气血充盈”。

消博会的成功举办，是构建新发展格局、推动海南自贸港建设，推动国内国际双循环相互促进的重要平台，也是国际交流合作和进一步扩大对外开放的新窗口，借助这个平台和窗口，发挥大型展会综合效应，将促进加快形成“以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进”的新发展格局，同时为各国合作提供更多机遇，为世界经济复苏和增长贡献中国力量。

记者：本届消博会上，不少品牌都在探索数字化转型的新发展路径，您如何看待消费品行业的数字化转型，这将如何助力人们的美好生活？

李潮东：伴随信息技术的蓬勃发展，在中国经济高质量发展需求的驱动下，各产业尤其是消费品行业，都在向更加合理、高效、可持续的发展模式转变，数字技术便是发展模式转变过程中的重要推动力，工业互联网、大数据、人工智能等数字技术深度渗透到实体经济中，为传统经济向数字经济转型带来难得的契机。

基于对数字化的战略认识，我们也持续深入推进数字化战略。2017年年初与阿里云进行战略合作，启动了以“一切业务数字化、一切数字业务化”为目标的数字化战略转型。2018年8月，我们构建起了一个以“星享城”为线上平台的基础云架构，并开始尝试以数字化的业务反哺业务本身，为线上线下业务的决策和优化去赋能，比如利用大数据进行精准销售的预测。2020年12月，我们又与腾讯达成战略合作，引入更多数字化营销和经营工具。例如通过企业微信与微信互通,实现高效分享、便捷沟通和轻松管理。

我们认为，通过数字化战略转型赋能产业升级，将重构企业的核心竞争力，塑造在市场竞争中新优势，这必将成为企业可持续发展的新动能和新契机。

记者：近年来，中国消费市场不断优化升级，你们将如何抓住机遇，布局中国市场？

李潮东：随着消费升级的深入演变，“千禧一代”跻身主流消费群体，他们更追求近乎完美的产品品质和个性化的产品服务，也更在乎极致的产品体验。基于此，我们在“大健康”产业的细分领域中，将目标精准锁定在“千禧一代”。为更好迎合他们的需求，通过对人、产品、场景三大要素的关系重构，以线上线下结合的方式，推动运营模式的创新实践。此外，还首创面向千禧一代的品牌盛典——“千禧节”。“千禧节”是以年轻化为要义，来连接千禧一代新人群的重要活动，未来将推出更多活动形式和年轻群体互动。

不仅如此，为不断提升满足消费者对优质产品、优质服务的需求，我们也加大产品科研方面的投入，我们将重点放在创新产品内容和品质上。为更好与中国市场结合，兼顾全球化与本土化，分别在美国和中国建立两个研发中心。其中，位于上海的抗衰老科研中心，不仅能更好地研发符合中国市场的产品，满足中国消费升级的多元化需求，更兼顾了全球化与本土化趋势。

(责编：孙红丽、吕骞)