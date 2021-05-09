受访者供图

2020年，中国经济以及中国银行业交出了较为出色的答卷。作为国有银行，邮储银行在2020年在与实体经济共生共荣中实现了自身高质量发展，综合实力不断提升，取得了良好的经营业绩。

“邮储银行拥有一张非常独特的资产负债表，我们将坚持高质量发展的理念，在资产负债这个结构调整上来做文章。”3月30日，邮储银行董事长张金良在2020年业绩发布会上表示，邮储银行近年一直保持着较高的发展速度，主要经营指标表现良好，从2016年H股上市到2020年营业收入年均增速接近11%，净利润年均增速接近13%，拨备覆盖率从2016年到现在累计提升了136个百分点，不良贷款率持续保持了较优水平。2020年，邮储银行中间业务收入实现了两位数的增长，在营收中所占比重进一步提高。

3月29日，邮储银行发布的2020年度业绩报告显示，截至2020年末，邮储银行资产规模首次突破11万亿元，达到11.35万亿元，较上年末增长11.12%；实现营业收入2,862.02亿元（中国企业会计准则，下同），同比增长3.39%；实现净利润643.18亿元，同比增长5.38%；不良贷款率0.88%，不到行业平均水平的一半，拨备覆盖率408.06%，较上年末提升18.61个百分点，资产质量保持行业领先水平。

疫情之下，银行业风控水平以及资产质量备受关注，而这也成为邮储银行资产质量的试金石。邮储银行经受住了考验，继续保持了良好的资产质量。数据显示，截至2020年末，该行不良贷款率0.88%；关注类贷款占比0.54%，较上年末下降0.12个百分点；逾期贷款占比0.80%，较上年末下降0.23个百分点；拨备覆盖率408.06%，较上年末上升18.61个百分点。

值得关注的是，截至2020年末，邮储银行不良与逾期90天以上贷款比重为1.58，逾期60天以上贷款全部纳入不良，逾期30天以上贷款纳入不良比例达到94.69%。

充足的资本是长远发展的基石。邮储银行于2020年成功发行800亿元永续债，于2021年完成300亿元A股普通股定向增发、发行新一期300亿元永续债，资本实力和风险抵御能力持续增强。

个人银行业务是战略性核心业务

2020年，邮储银行统筹疫情防控和经营发展，各项业务全面发力，综合实力不断提升。邮储银行首次于年报披露了八大核心竞争力：清晰的零售银行战略，独特的“自营+代理”运营模式，独具优势的个人金融，突破式发展的公司金融，根基深厚的资金资管业务，健全有效的全面风险管理，商业可持续的普惠金融，加速提升的信息科技能力。

“亿万客户的长期信赖，是我们持续发展的磅礴动力。”张金良在年报中称，无论是在繁华的都市，还是偏远的乡村，人们都能看到邮储人忙碌的身影。曾经，扎根广袤沃土、连接千家万户是邮储的金字招牌；如今，科技的力量使线上线下深度融合，让金融服务没有距离。

截至报告期末，邮储银行拥有39,631个营业网点、14.97万台自助设备，服务6.22亿个人客户，手机银行客户达到2.99亿户，管理零售客户资产（AUM）达到11.25万亿元，较上年末增加超1万亿元。

个人银行业务是邮储建设一流大型零售银行的战略性核心业务。报告期内，个人银行业务收入1,981.06亿元，同比增长12.20%，占营业收入的69.22%，较上年提升5.43个百分点。个人存款90,955.64亿元，较上年末增加9,122.50亿元；个人贷款32,538.93亿元，较上年末增加5,031.05亿元。

邮储银行的定位于服务“三农”、城乡居民和中小企业，致力于为中国经济转型中最具活力的客户群体提供服务，并加速向数据驱动、渠道协同、批零联动、运营高效的新零售银行转型。

年报显示，邮储银行的营业收入主要来源并非长三角、珠三角，而是中部地区（26.41%）、西部地区（19.27%）。对比2019年数据（中部24.78%、西部18.06%），邮储银行在2020年加大对中西部地区的信贷支持。如果按地域划分的客户贷款，2020年邮储银行中西部地区贷款之和为41.74%，而长三角、珠三角之和为31.94%。2019年，中西部地区之和为41.56%，长三角、珠三角之和为31.17%。

当前，随着中国人均国内生产总值突破一万美元，国内大中型银行零售金融业务聚焦财富管理领域。财富管理已成为银行、保险、基金、信托等金融机构和第三方资产管理公司专注的蓝海。从目前已披露的大中型银行年报中可知，财富管理已成为战略方向。

邮储银行在财富管理领域增长空间大

邮储银行副行长徐学明在业绩发布会上表示，在给客户提供丰富的产品上，除了储蓄存款以外，邮储银行通过理财、债券、保险、公募基金、资管计划、信托、外汇、贵金属等产品，满足客户的需求，让客户把更多的金融资产配置放在邮储银行。

目前，邮储银行已启动财富中心建设，持续推进网点系统化转型，激发业务发展新动能。深入推进财富管理体系建设，锤炼理财经理队伍能力，不断为客户创造更高的价值；着力发展保险、非货币基金、资管信托等关键代销业务，丰富客户资产配置，代销业务销售呈快速突破之势；顺应居民消费结构升级趋势，全面打造“全客户、全实时、全线上”信贷业务产品体验，构建贷款业务全生命周期管理模式；强化产品创新和场景化营销获客，加大信用卡分期业务发展力度。

截至报告期末，邮储银行有VIP客户（综合资产在人民币10万元及以上的客户）3,641.50万户，较上年末增长17.60%，资产占比67.61%，较上年末提升2.69个百分点；财富客户（综合资产在人民币50万元及以上的客户）287.00万户，较上年末增长16.13%，资产占比19.68%，较上年末提升1.33个百分点。理财经理队伍合计4.13万人，较上年末增加5,825人。

携网点资源优势，以及新型城镇化和乡村振兴战略的重大机遇，邮储银行内部加强条线协同，外部加强与同业机构合作，丰富和完善高净值客户的专属产品体系，重点提升对二三线城市和县域地区高净值人群的服务能力，形成差异化竞争优势。

数字化助力零售战略升级

“我们靠创新增动力。”张金良称，在确定的环境条件下，经验是最好的老师，而在瞬息万变的市场环境中，唯有不断创新。

伴随着金融科技的发展以及数字化时代的到来，邮储银行加速新零售转型，零售战略进一步升级。据了解，邮储银行结合自身禀赋和行业前景，从客户、生态圈和渠道着手，加速向数据驱动、渠道协同、批零联动、运营高效的新零售银行转型；加快构建“用户引流、客户深耕、价值挖掘”三位一体的发展模式。

2020年，邮储银行全面加速数字化转型，全年信息科技投入90.27亿元，占营业收入3.15%，信息科技建设取得了质的飞跃。“十三五”IT规划圆满收官，企业级信息化平台搭建完成，业技深度融合，产品敏捷迭代，数字化场景生态建设加快推进，“金融+服务”生态圈持续打造；获批加入国家数字人民币试点，启动系统自主研发，加快打造便捷、多元的数字人民币应用场景；获得国有大行中首家直销银行牌照，“邮惠万家”致力打造金融服务乡村振兴、科技助力美好生活的创新平台。邮惠万家银行的IT架构和应用逻辑都将更具有互联网银行特征。计划团队中近三分之二是科技人员。

为积极顺应数字化转型趋势，邮储银行统筹推进科技创新发展布局，建设了大数据平台、云计算平台、区块链平台和“邮储大脑”人工智能平台，打造金融科技中台能力，支持大型零售银行战略。在大数据方面，新一轮大数据五年（2020-2024年）发展规划落地实施，大数据平台接入行内100余个重要业务系统，上线“手机银行千人千面”等183项数据服务，数据赋能的作用持续显现。在云计算方面，邮储银行构建了“两地三中心”云服务架构体系，截至2020年末，手机银行、网上银行、服务开放平台等156个系统实现私有云平台部署，系统云化数量较上年末增长160%，云平台日均交易量达到4.41亿笔，占全行交易总量的86.26%。在区块链方面，邮储银行建设并投产区块链平台，实现了U链福费廷区块链网络的托管，完成首笔跨链福费廷交易。在人工智能方面，邮储银行以“邮储大脑”为核心，提升智能化创新应用效率。疫情期间，智能客服日均受理58.63万人次的业务咨询，智能票据识别每日处理超10万笔。

信息科技升级的背后，是科技人才的持续投入。2020年，邮储银行总行科技人才数量较上年再翻一番。邮储银行强调，继续加强信息科技领域的投入，加大科技人才的引进力度，今年底全行科技队伍达到5000人左右。

“我们每年将拿出营业收入的3%投入到信息科技领域，从企业级的需求和业务架构入手，以平台架构、智慧洞察、创新发展和高效组织为依托，高起点开启邮储银行‘十四五’IT建设，全面深入推进敏捷转型，继续扩大邮储银行开放式平台、分布式架构技术优势，构建前台敏捷、中台强大、后台稳定的企业级信息系统。”张金良称，科技投入从当前来看成本收入比有压力，但是从长远来看，会节运营成本。

乡村振兴数字金融银行

“站在新的历史起点，我们将全力打造服务乡村振兴数字金融银行”，张金良表示，脱贫攻坚取得胜利后，要全面推进乡村振兴，这是“三农”工作重点的历史性转移。邮储银行始终坚持服务“三农”定位，同“三农”共成长，形成了庞大的服务网络、深厚的客户基础、专业的服务队伍和良好的品牌形象。

民族要复兴，乡村必振兴。中国脱贫攻坚取得胜利后，要全面推进乡村振兴，这是“三农”工作重点的历史性转移。而邮储银行始终坚持服务“三农”定位，同“三农”共成长，形成了庞大的服务网络、深厚的客户基础、专业的服务队伍和良好的品牌形象，面临着重大发展机遇。

对于未来发展，在年报致辞中，张金良表示，“我们将全力打造服务乡村振兴数字金融银行，加快科技赋能，积极构建‘渠道+产品+平台+运营+风控’的全方位三农金融数字化发展架构，持续优化线上线下有机融合的服务模式，让数据多跑路，让信用变财富，提升金融服务可获得性和可持续性。着力构筑‘三农’协同发展生态圈，坚持开放合作理念，广泛外联，积极建立‘金融+生产+生活’的‘三农’服务生态圈，将金融服务融入百姓日常，让城乡居民共享发展红利。”

“我们将秉承开放、共享、共赢的理念，打造特色鲜明的‘邮惠万家’直销银行，为金融服务‘三农’、服务小微探索更大空间，为打造邮储特色商业模式提供更多可能。”张金良表示。

在数字人民币方面，张金良表示，“我们将紧抓数字人民币试点的历史机遇，树立邮储银行数字化转型发展的又一重要里程碑。构建邮储银行特色的应用体系，打造线上线下融合、涵盖‘吃、住、行、游、娱、购、医、养、教’等多类基础民生的普惠金融服务场景。发挥县域机构优势，以数字人民币为纽带打造城镇社区新生态圈，承建农村普惠金融数币示范小镇，助力开创乡村振兴新局面。”

“我们以金融‘血液’滋养实体经济‘肌体’，让金融的光芒照亮每一个梦想。”张金良表示，“乡村振兴潮起海天阔，金融科技扬帆正当时，我们将因时而进，因势而新，全力打造先进高效的金融服务体系，在转型的航道中奋楫笃行，托起邮储大行蝶变的未来。”

(责编：李源、董童)