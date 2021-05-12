在青海省海南藏族自治州共和县德吉滩，中国太保11万员工捐款逾1900万元、首期建设的1000亩林地美丽如画。这片原本飞沙走石、土地贫瘠的荒滩上，如今云杉、圆柏、山杏、丁香、榆叶梅高矮错落，铺展出一片绿色的希望。

多年来，中国太保一方面凭借专业优势分散灾害风险，为建设“绿水青山”贡献保险力量；同时积极践行企业责任，参与绿色公益。

30年前，中国太保诞生于黄浦江畔。截至2020年末，中国太保总资产1.77万亿元，管理资产2.44万亿元，成为一家发行GDR（全球托管凭证）、A+H+G三地上市的国际化金融集团。

步入三十岁“而立之年”的中国太保，以绿色发展为目标，以改革创新为动力，在与时代共振、服务国计民生的过程中，实现自身的高质量发展。

秉持“长期主义” 万变不离其“衷”

30年来，中国太保用一次次不断刷新记录的服务时效，兑现了“诚信天下”的诺言，诠释了“太保服务”的真谛。

资料显示，成立至今，中国太保经历了两次战略转型的“阵痛”与“蝶变”：实施“回归保障”的业务转型，降低了寿险银保业务占比，提升个险特别是期缴业务占比，为稳健经营夯实根基；实施“以客户需求为导向”的战略转型，整合了产品开发、销售渠道等资源，对公司内部经营架构和流程做全方位梳理，提速软硬件建设，让客户得到全方位、高层次的保险服务。

据了解，“坚守价值、坚持长期”的理念已成为中国太保全司上下的共识。中国太保董事长孔庆伟说，太保秉持“长期主义”，但不是长期不变，而是要把握好变与不变的平衡点，做转型发展的“模范生”。

孔庆伟还表示，产险要做实行业高质量发展标杆，追求从“超越”到“卓越”。寿险业面临营销员渠道转型阵痛，要全力打造长航新引擎，坚持长期主义，吸引绩优人力，以“长航”实现“长期”。资产管理要着力提升专业化运作能力，从“布局”走向“格局”，在风控可控情况下更好地融入国家双循环和服务实体经济的领域中去，“为国计民生提供更强大的保险保障，30年来中国太保初衷未改。”

服务国家战略 践行责任担当

作为一家综合性保险集团，“为国担当、为国分忧”的果毅有恒始终镌刻在太保人每一步前行的足迹中。

当前，我国正在实施积极应对人口老龄化国家战略。为加快完善医养体系，中国太保在供给侧和需求侧都进行了积极探索。

丰富居民医养服务供给。4月26日，由中国太保与瑞金医院、红杉中国共同发起设立的广慈太保互联网医院在沪举行揭牌暨长三角服务起航仪式。互联网医疗可保障多层次人群、满足多样化需求，推动医生多点执业，体现了新的服务模式，是打通“医、药、险”的有效路径。2021年立春之际，中国太保寿险以3.96亿元成功摘得位于武汉市汉阳大健康产业发展区一地块，至此8个养老社区项目全部落地。

提高居民支付能力。4月27日，由中国太保旗下中国太保寿险首席承保的上海城市定制型商业补充医疗保险“沪惠保”正式发布，个人一年仅需115元，可获医保目录外最高230万元医疗保障，上线31小时参保人数超过200万，截至5月10日，沪上累计参保突破500万人。

受访者供图

彪炳人类发展史册的脱贫攻坚战中，也有太保人的身影。在今年2月25日召开的全国脱贫攻坚总结表彰大会上，中国太保旗下中国太保产险和中国太保产险内蒙古分公司脱贫攻坚工作小组荣获“全国脱贫攻坚先进集体”荣誉称号。

受访者供图

在脱贫攻坚决战决胜的关键阶段，中国太保创建商业防贫保险“防贫保”，有效解决了非贫低收入户和非高标准脱贫户“边脱边返、边扶边增”的扶贫难题。到2022年底，中国太保将力争实现“防贫保”覆盖全国1000个县区，让“脱贫不返贫”的长效保障惠及更多临贫、易贫人群。同时，将积极探索“防贫保”与农业保险、产业扶贫的深度融合，变“输血”为“造血”，夯实稳定脱贫的基础，释放出更为长久的精准扶贫民生红利。

2020年，中国太保在24个省区市开展了气象指数保险项目，为5.3万农户提供了超过14.6亿元的气候变化损失保障，涵盖了蔬菜、水果、茶叶、花卉多个品类。气象指数保险以气温、降水、风速等气候条件对农作物的损害程度指数化，有效克服了信息不对称问题，让越来越多的农户获得便捷、专业的保险服务。

“乡村振兴大业开启，共同富裕前景可期。前面的道路还很长，中国太保也将继续上下求索。”孔庆伟表示，未来中国太保将持续关注乡村振兴、低碳经济、养老事业、健康管理等领域，延伸保险功能，发挥险资作用，在与国家大业、民生大事的同频共振中，在积极投身构建新发展格局的时代命题中，激发自身新动能。

保持创新活力 用大科技赋能“大协同”

数字科技，正深刻改变着金融业的发展模式和竞争赛道。近年来，中国太保不仅应用数字科技提高运营效率和服务效果，而且已成为数字科技的研发者、生产者和输出者。

中国太保的“科技日历”硕果累累。

2014年1月，在江苏开出中国金融保险行业的电子发票，成功完成了移动互联网时代保险电子商务“最后一公里”建设。

2017年9月，中国太保寿险发布“个人长险电子保单”，标志着寿险公司首家实现业内承保业务线上全流程操作。

2018年11月，中国太保产险“太睿保”营运车安全监控运营管理平台正式发布。该平台通过接入各类车载智能设备，可实现驾驶行为监测、危险驾驶预警、事故过程回放等多项风险干预及防控功能，切实保障驾驶安全，降低交通事故率。

2020年6月，中国太保寿险成功研发保险行业门店“智能管理舱”平台，并在全司41家分公司近两千家门店推广上线，基于流媒体、多媒体、人像识别和大数据技术，为门店智能化管理提供有力的技术支撑。

2020年12月15日，太平洋健康险“区块链智能理赔”服务在宁波第一人民医院完成赔付，标志着健康保险领域区块链理赔服务首次从“概念”走向“落地”。

截至2020年底，中国太保联合上海市科委批准建立的市级工程技术研究中心、上海细胞治疗集团推出的生命银行免疫细胞冻存服务，已为逾7200人冻存细胞，累计带动首年保费收入近25亿。

……

加大科技创新供给 深化科技赋能和金融创新

截至2020年底，太平洋医疗健康已经研发50余项数字化分析工具，并获得40项国家知识产权认证，为全国22个省份90多个地区提供医保基金精准筹资测算、医保基金运行风险定位、智能结算审核、欺诈监测等服务，覆盖3302亿医保基金、4.37亿参保人，在全国各地已有135个数据咨询项目落地。

针对医保基金“跑冒滴漏”问题，太平洋医疗健康协同太保寿险，在各地医保部门上线医保基金智能审核系统，实时监控医保欺诈、浪费，解决医保基金使用的合法、合理、合规问题。截至2020年底，太平洋医疗健康医保基金智能审核系统已审核医保基金金额超700亿元，覆盖4700多个医疗机构。

近两年，中国太保加大科技创新供给，深化科技赋能和金融创新，一系列的科技市场化改革举措正在“加速跑起来”：通过科技治理架构的优化工作，“管、研、用”的总体治理框架已经形成；太保金科启动试运行；建立科技生态圈和科学家团队；与科技头部企业和高校建立科技战略合作；科技领军人才引入计划启动实施，通过市场化机制，引入大数据、云计算、互联网运营以及数据安全领域的专家；启动建设技术中台、数据中台、AI中台和API中台四大中台，强化中台基础设施建设和能力输出等。

“以第五代移动通信、人工智能、大数据中心为代表的新基建已上升为国家长期战略层面。2021年是中国太保新一轮科技战略规划 ITDP2.0全面推进年，也是科技市场化运行元年。”孔庆伟表示。

数字技术打通中国太保内部不同业务板块之间的信息壁垒，延伸服务链条，提高资源协同效率，为客户创造更便捷的体验。

播撒人间大爱 做热心的企业公民

2006年，太平洋产险重庆分公司员工孔琳为抢救不慎落入嘉陵江中的两名大学生，献出了32岁的年轻生命；2009年，太平洋寿险宁波镇海支公司业务主任林萍将自己的一半肝脏，无偿捐给了身患重病的同村女孩徐洁……这些可爱且高尚的太平洋保险员工，犹如一面面镜子，折射出至善至美的人间情怀，也辉映着太平洋保险至诚至真的精神品格。

从“以人为本、关爱互信”“用心承诺、用爱负责”到“责任、智慧、温度”的“太保服务”，“诚信天下、稳健一生、追求卓越、创新共赢”……这些“客户至上”的价值追求，已经深深扎根于太平洋保险的精神土壤——企业文化中，成为太保人的自觉的意识、自发的行动。

自1996年以来，中国太保先后在云南、江西、甘肃、贵州、山西、河南等地的贫困（已脱贫）地区捐建了60余所希望小学，捐资助学金额近3000万元，与社会大众共同见证了这些希望小学从无到有、从弱到强的发展历程，影响并帮助了全国数十万孩子健康成长。

从2008年开始，中国太保连续12年开展“责任照亮未来”支教活动。每年，集团都会招募员工及客户志愿者开展希望小学支教活动，为孩子们带去精心准备的课程，成为乡村教育既有课程的有力补充。此外，中国太保还开展结对助学活动，直接为贫困学生提供生活费等支持。

2020年7月1日，中国太保寿险与中国社会福利基金会免费午餐基金合作，开展了一项名为“不让梦想咕咕叫”的特别公益活动，为乡村学童送去爱心午餐。

受访者供图

2021年1月29日，上海太保蓝公益基金会揭牌。当天，由基金会捐资实施的“关爱老年认知障碍群体”公益行动同步在沪启动，围绕社区和机构全人群筛查、专业服务人员实训赋能、认知障碍友好环境建设等主题，开展为期三年的关爱计划。

孔庆伟说，凝聚大爱的太保蓝公益基金会的成立意义重大，“要通过实践探索，形成上海乃至全国可复制、可推广的创新项目和特色案例，汇聚更多善的力量，汇聚成希望的海洋。”

(责编：董童、李源)