新华社北京5月13日电（记者申铖）记者13日从财政部了解到，为进一步引导和规范第三方机构参与预算绩效评价，切实提高绩效评价执业质量和水平，财政部于近日印发了《第三方机构预算绩效评价业务监督管理暂行办法》，自2021年8月1日起施行。

第三方机构作为独立的专业机构，已广泛参与到以绩效评价为主的预算绩效管理的多个环节和领域，成为推动全面实施预算绩效管理的重要力量。但由于这方面工作起步不久，目前还存在对委托方选择使用第三方机构以及开展必要的管理监督缺乏统一规范、相关工作要求及行业标准不够明确等问题，亟待加以引导和规范。

此次印发的办法主要聚焦第三方机构绩效评价业务领域，对第三方机构绩效评价业务领域进行具体化和操作化，具体明确了第三方机构参与绩效管理的原则，明确了各相关方权利和责任，确立第三方机构绩效评价的“主评人”制度，明确第三方机构预算绩效评价工作程序，明确对第三方机构参与绩效评价的监督管理要求，使第三方机构开展绩效管理工作有法可依、有规可循。

财政部监督评价局有关负责人表示，制定出台办法，从受托方角度对第三方机构从事绩效评价业务进行引导和规范，有利于促进从事绩效评价的第三方机构健康发展，不断提升绩效评价的科学性、公正性和可信度。

为确保办法贯彻落实到位，下一步，财政部门将着力做好政策宣传解释工作，加强调研和对各地的指导、培训，做好平台测试和上线工作，持续加强培育和规范工作。

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