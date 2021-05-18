人民网北京5月18日电 （赵超）5月17日，中国移动在港交所发布公告，为紧抓拓展信息服务的机遇窗口期，推动创世界一流“力量大厦”战略落地，推进数智化转型，构建新型数智生态，激发高质量发展新动能，公司拟申请A股发行上市。

据披露，中国移动拟公开发行人民币股份数量不超过9.65亿股（行使超额配售选择权之前），占发行后4.50%的股份。

中国移动在公告中称，通过本次回归A股，将助力其打造功能互补、良性互动、资源共享、融通发展的新型合作机制，加速数智化纵深布局，繁荣数智化合作生态，与股东、客户、产业共享数字红利。

公告显示，中国移动2021年第一季度营运收入1984亿元人民币，较上年同期增长9.5%；股东应占利润241亿元人民币，同比增长2.3%。截至3月31日，公司移动客户总数约9.40亿户，其中5G套餐客户总数达到1.89亿户。

本次发行的联席保荐机构及主承销商为中金和中信证券。

中国移动表示，募得资金将用于5G精品网络建设项目、云资源新型基础设施建设项目、千兆智家建设项目、智慧中台建设项目、新一代信息技术研发及数智生态建设项目。

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