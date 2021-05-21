梁晓飞、许雄、张磊

原标题：“煤超疯”再现，市场煤价还能涨多久？

“用户买煤前要取样试用，取一次样大概300多公斤。过去样煤免费提供，现在连样煤都开始称重收费了！”山西一家大型煤企销售负责人坦言，今年以来，煤炭市场非常火爆，市场煤价创下近十年新高。

5月19日召开的国务院常务会议指出，要高度重视大宗商品价格攀升带来的不利影响，保障大宗商品供给，遏制其价格不合理上涨，督促重点煤炭企业在确保安全前提下增产增供。这是国务院常务会议连续两周“点名”大宗商品涨价。

淡季不淡：供需缺口推动煤价上涨

每年3月至5月，本是传统煤炭消费淡季。然而，今年煤市淡季不淡，主产地煤矿库存偏少，拉煤车排队抢装的现象再现，煤价持续飙升。CCTD环渤海动力煤现货参考价显示，从3月1日到5月10日，发热量5500大卡的动力煤现货价格从571元/吨涨至865元/吨，涨幅超过51%。

为避免市场参与者对价格走势形成误判，5月11日起，包括CCTD环渤海动力煤现货参考价在内的多个煤价指数暂停发布。

业内认为，3月份以来，煤炭产量收缩与消费需求快速增长之间出现矛盾，是导致市场煤价大涨的基础要素。

从供给端看，一方面，主产地安全、环保政策收紧，煤炭增产受限。国家统计局5月17日发布的数据显示，4月份，全国原煤产量3.2亿吨，同比下降1.8%。

另一方面，受全球经济复苏推动和美元超发等宽松货币政策影响，资金持续流入顺周期板块，国际煤价和国际海运费延续涨势，进口煤到岸价优势弱化，叠加中澳关系再度紧张等因素，进口煤明显收缩。海关总署数据显示，今年前4个月，全国煤炭累计进口9013万吨，同比减少3649万吨，下降28.8%。

从需求端看，我国经济持续向好发展，国外疫情反复，制造业订单加速回流国内，带动用电需求明显增加。4月份，在原煤生产有所下降的情况下，我国发电量同比增长11%，其中火电同比增长12.5%。此外，钢铁、焦炭、水泥等主要用煤行业均保持较快增长。

回归基本面：非理性因素“退潮”

尽管煤价上涨存在支撑，但在不少业内人士看来，这轮“煤超疯”有些过猛。

中国煤炭市场网副总裁李学刚表示，当前沿海市场动力煤供求关系的紧张程度明显低于今年年初。相较1月上旬时的消费旺季，5月上旬CCTD沿海8省份样本电厂的电煤日耗下降30%左右，电煤库存可用天数提高4天以上，电煤消费的淡季特征仍然明显。

“金融市场及非理性情绪，是价格超涨的推手。”内蒙古煤炭交易中心副总经理李盛认为，动力煤期货价格大幅上涨，扩大了煤炭现货价格波动的幅度。在煤炭供给偏紧的格局下，煤炭生产企业和贸易商对市场的预判相对一致，贸易商投机心态、生产企业逐利心态共同追涨，进一步推升市场价格。

秦皇岛煤炭网分析师高兰英认为，5月份煤价涨势超出市场预期，已涨至上下游的高位心理防线，对市场形成强大风险压力，观望、“恐高”情绪渐起。

煤价异常跳涨已引发国家层面的高度关注，5月12日、19日国务院常务会议两次“点名”大宗商品涨价。国家发展改革委在5月18日举行的新闻发布会上表示，大宗商品价格将逐步回归供求基本面。

资本市场应声回落，黑色系商品近日出现明显减仓。5月19日，焦煤、动力煤主力合约大幅下跌，跌幅均接近8%。期货资金撤离，对现货煤价走势起到一定的稳预期作用。

增产增供：稳价效果将逐步显现

其实，价格飙涨的市场煤在煤炭市场中占比并不高。2016年以来，煤炭中长期合同制度就在市场运行中扮演“稳定器”“压舱石”作用。

在煤价大涨的情况下，中长期合同价格将明显低于市场煤价，煤价大跌时正好相反。

“当前，焦煤中长期合同价格比市场煤价每吨低300多元。”山西焦煤集团煤焦销售公司合同部副部长乔大力说，尽管市场非常火爆，按照保供要求，集团中长期合同的兑现率基本达到95%。

按照国家发展改革委要求，今年规模以上煤炭企业签订的中长期合同数量应达到自有资源量的80%以上，规模以上电力企业签订的中长期合同数量应达到年度煤炭使用量的75%，且月度履约率应不低于80%，季度和年度履约率不低于90%。

“十三五”以来，我国煤炭产能逐渐向主产地集中，晋陕蒙三地煤炭年产量占比超过全国产量的70%。随着产业集中度提升，煤炭生产效率、总供给能力也得到增强。

业内人士认为，进入6月份后，各大电厂即将开启迎峰度夏模式，电煤需求还将增加。短期看，煤炭供需仍将维持紧平衡态势，随着主产地煤炭产量释放、水电出力加大，稳价效果将逐步显现。

(责编：赵超、吕骞)