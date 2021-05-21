原标题：京东618全面启动：锁定用户体验、合作伙伴增长、社会价值三大关键词

5月20日，在第18个京东618即将来临之际，以“让热爱不止于消费”为主题的“2021京东618，18周年庆启动暨趋势发布会”在北京举行。据悉，今年京东618将从5月24日开始，持续至6月20日。

2021京东618，18周年庆启动暨趋势发布会。受访者供图

发布会上，凭借对市场和消费需求的深刻理解，京东发布了今年618的七大趋势：消费回流、全渠道开花、新品类层出不穷、产业助推乡村振兴、可持续发展、新服务消费模式涌现、供应链数智化。

据了解，用户体验、合作伙伴增长、社会价值将成为今年618的关键词。京东将通过合适的商品和优质的服务提升消费者购物体验；通过创造良好运营环境以及大量帮扶措施，帮助品牌商家获得高增长效率；同时将通过助力乡村振兴、促进就业、降低碳排放等多种方式创造更大社会价值。

为此，今年京东将为消费者提供大量新品，其中超9成热销商品享有价保服务；新推出、升级82项服务；超9成核心品牌将参与预售；联动超300万家线下实体门店，在1400个县市实现1小时配送。

此外，京东还将通过发挥农产品流通大中台的价值，以可持续发展的产业能力助力乡村振兴；618期间京东力争将碳排放较去年同期降低5%，切实推进有责任的消费。

七大趋势展示消费与供给双升级

今年618七大趋势，是京东根据既往17年来618的消费规律，把握行业变化做出的趋势预判。这些趋势不仅展示了消费者的选择、市场的热点，更揭示出产业侧发展的鲜明脉络，展示了京东618从单纯消费属性演进到消费、产业双重属性的鲜明路径。

京东集团副总裁凌晨凯分享京东618七大趋势。受访者供图

“不断升级和扩容的国内市场吸引更多境外消费回到中国”成为今年618的第一大趋势。京东大数据显示，2020年中国品牌的用户数同比增幅比国际品牌高出18%。在消费者搜索热点品牌前十中，“国品”占据了7席。

另一方面，京东国际通过高效的国际供应链体系帮助更多高质量海外商品进入中国。京东国际平台上，美妆护肤、医疗保健、母婴等品类受关注，消费额占比近7成。

连接线上与线下全场景的“全渠道”加速向全地域、全客群、全品类的方向全面开花。目前，全渠道消费群体已经从80后职场妈妈延伸至更多家庭用户和男性用户；消费品类也正在从食品饮料、生鲜、家庭清洁等快消品向全品类拓展，手机通讯和奢侈品等高净值商品的增长更为突出。年轻消费者的新圈层、新偏好，也为细分市场的新品类带来了机遇。

今年618，新的服务消费模式不断涌现。目前，京东生活服务已经涵盖了汽车、房产、文旅、拍卖、鲜花园艺、本地生活六大业务，为消费者提供商品+服务的一体化消费场景。

京东集团副总裁凌晨凯表示，供应链正向“数智化”、“全链路”和“社会化”方向升级，持续优化从消费端到供给端的成本、效率和体验，让京东618成为产业升级的重要节点。京东618的意义不止于消费侧，在产业端发挥着越来越大的作用，京东希望所有合作伙伴一起助力乡村振兴，并且将可持续发展和承担社会责任等理念融入每个环节，从而推动消费和产业的高质量发展。

推出并升级82项服务 超9成热销商品享有价保

京东集团副总裁林琛表示，今年的京东618将为消费者带来品质国货、产业带源头好物、优质进口商品、贴心生活服务等全品类的海量商品和服务。其中，新风空调、低糖电饭煲、扫拖一体机、游戏手机、零卡饮食等备受消费者喜爱的新品类也将一并亮相。

京东集团副总裁林琛介绍京东618整体节奏。受访者供图

据悉，今年京东618将继续加码预售力度，将有超9成核心品牌参与预售。5月24日开始，消费者参加预售还可享受定金膨胀、尾款立减、礼品加赠等额外福利。京东618还将联合品牌、商家共同推出“百亿购物金”，包括现金红包、优惠券、头号京贴、首购礼金等多种优惠形式。

同时，为保障消费者随时都能享受到下单无忧的优惠，京东618期间，超过9成的热销商品享有价保服务。

此外，京东618还新推出44项服务、升级38项服务，打造极致的用户消费体验。其中，京东“放心购”服务举措在今年京东618再度升级，618全时期打标商品赠送免费上门取退。

京东PLUS会员也将在今年京东618期间享受专属权益，如买一得五的“超级购物卡”。

联动超300万家线下实体店 1400个县区市1小时配送

作为帮助线下实体发展的重要时间点，今年京东618将联动超300万家线下实体门店，不仅包括七鲜超市、京东之家等京东线下业态，还有全国范围内的药店、便利店、鲜花店、汽修店等多种线下中小商家。

京东通过与达达集团合作，将“1小时生活服务圈”覆盖到全国约1400个县区市；京东也将通过整合“到店”、“到家”、全渠道营销等核心能力，帮助线下实体门店提升数字化水平和运营效率。

此外，京东618还将联合品牌、商家共同推出“百亿购物金”，包括现金红包、优惠券、头号京贴、首购礼金等多种优惠形式。还以直播、短视频、大图文为“三驾马车”打造出全新的内容生态。

12万中小品牌商家增长翻番 碳排放同比下降5%

据了解，京东还将于今年618期间助推超过12万中小品牌商家成交额同比增长超100%，超过230个品牌实现下单金额破亿。在打造公平透明的运营环境的同时，让品牌和商家以简单高效的运营，实现最大化降本提效。

同时，在京东618期间，“京东云618云创热爱节”会同步推出，助力企业客户实现数智化转型。京东还将通过联动品牌商家、产业带工厂、乡村农户、实体门店等各类合作伙伴，帮助近200个产业带开拓销售渠道，实现数字化升级。

中国已经成为全球最具增长潜力的消费市场，而京东链接着5亿用户和数百万合作伙伴，京东有能力也有责任通过自身的努力倡导“有责任的消费”。为此，京东明确表示，今年京东618碳排放的目标同比下降5%：京东将在全国多个城市进一步增加投放新能源车，同时借助技术能力强化实时最优路径规划和仓储网络规划，减少在途车辆；此外，还将持续在全国的智能产业园区推广光伏电站的普及；加大循环快递箱、循环中转袋的投放数量，减少胶带使用量……丰富而全面的举措推动实现减碳目标。

(责编：董童、李源)