近年来，我国数字政府建设全面提速，在基础建设、服务保障、平台支撑、创新探索等方面都具备了坚实的基础。据了解，中国联通发挥“云网资源”“数据资源”“数智平台”及“数治运营”四项优势，提供由“一网、一云、一中台、N应用”自主平台及“安全+运营”自主服务组成的完整数字政府产品及服务体系。

同时，该公司秉承“云、网、数、智、运”五位一体理念，以政务云建设和运营能力为基础，以政务专网为连接，以全国数据一点集中汇聚平台为能力枢纽，以大数据+AI能力为核心，提供运营商级运营和安全服务，全面赋能政府监督、政务服务、政府运行、辅助决策四大类数字政府应用。

据了解，中国联通“数字政府”服务能力主要体现在政务大数据、政务热线、智慧应急三方面的应用：

在“政务大数据”方面，该公司围绕政务服务、公共服务、营商环境优化等要求，针对重点专项应用和部门行业重点应用，提出了以互通实现政府政务大数据中心服务“三少一快”，提高政务服务网上办理率的解决方案。

在“政务热线”方面，该公司在多地以12345市长热线为基础，分类整合了地区各部门服务热线，建成集政务咨询、投诉受理、建议收集、监督评价、民意调查、决策辅助、风险评估、紧急救助、信息发布于一体的政务服务热线，助力地方政府达成“一号对外，统一分派，资源共享，归口办理，统一监管”的目标，搭建政府与群众之间的“连心桥”，全面提升了新时代政务服务能力，切实增强市民的获得感与幸福感。

在“智慧应急”方面，该公司秉持应急全过程管理理念，充分发挥5G、物、云、数、智、链、安 等自有禀赋和能力优势，构建“1+M+N”智慧大应急解决方案体系，针对2G/2B行业客户需求，形成“1+4+1”智慧大应急业务核心产品线，即1个应急云平台，指挥救援、自然灾害、安全生产、智慧消防4类应用产品线，1个城市安全服务。

对于如何在社会治理、公共服务、政务决策等方面，持续推进政府治理体系和治理能力现代化，中国联通仍在不断探索，除上述三种应用外，还衍生出了智慧党建、数字乡村、经济运行监测、营商环境监测等一系列平台应用。未来，中国联通将利用自身技术优势，创新引领，在推动“数字中国”建设的道路上持续前进。

(责编：董童、李源)