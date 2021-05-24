代小佩

原标题：后摩尔时代，中国集成电路将迎来发展机遇

“摩尔定律不再重要。”5月21日，中国工程院院士许居衍在2021中国（绍兴）集成电路产业创新发展学术峰会上如是说。

过去半个多世纪，半导体行业一直遵循着摩尔定律的轨迹高速发展。与会者表示，如今，单纯靠提升工艺来提升芯片性能的方法已无法充分满足时代需求，半导体行业逐步进入了后摩尔时代。

摩尔定律失效，但集成电路依然不可替代。“在可以预见的未来，尚不会出现能够替代集成电路的其他技术。即使出现了，也需要数十年的时间和花费数十万亿美元才能替代今天的集成电路。”清华大学信息科学技术学院教授魏少军表示。

“集成电路很重要，但发展还是比较缓慢。”中国工程院院士吴汉明直言，“当前中国集成电路产业面临两大壁垒：一是政策壁垒，中国的集成电路发展受到美国等国限制，面临政治上的艰辛；二是产业新壁垒，产业上的难点主要体现在技术上，中国半导体行业必须尽快做强核心专利。”

吴汉明认为，在后摩尔时代，中国会遇到三大挑战。“其中，基础性挑战是光刻机，核心挑战是新材料、新工艺。光刻机的短板最为明显和严重，现在我们的光刻机跟有些国家差好几代。检测设备和材料方面在国际上也很薄弱。”

不过，几位与会专家均称，后摩尔时代产业技术发展趋缓，但创新空间和追赶机会大。

如何在后摩尔时代加快我国集成电路发展？

“提升整个产业链水平十分关键。”吴汉明称，集成电路领域是链的竞争，而不是点的对抗，要看整个产业链是否强壮。中国工程院副院长、院士陈左宁持有相同观点：“集成电路没有个人英雄，需要带动产业链各个环节形成合力提升到更高水平。”

为此，专家建议营造以产业技术为导向的科技文化。“产业成功是检验技术创新的唯一标准。产业技术不是科研机构转化后的应用开展，而是引导科研的原始动力。目标导向的研究要看产业技术有什么需求。还要注意，产业技术不能有明显短板。”吴汉明说。

同时，加速举国体制下公共技术研发平台建设也被看作是一项重要举措。会上，浙江大学电气工程学院教授严晓浪给出一组数据：2020年中国前十大集成电路设计城市，前6家均为20年前布局的产业化基地。他认为，产业化基地对产业发展起关键作用，要继续加强技术创新服务平台建设，打造产业链建设平台。

有人强调，相关人才培养非常重要。长电集成电路（绍兴）有限公司技术副总郭洪岩称，人才招募困难是制约该企业发展的一大瓶颈，他希望年轻人能沉下心扎根一线打磨技艺，不要排斥进工厂。还有与会者特别指出，集成电路是全球化十分明显的产业，即便全球化受阻，依然要坚持全球化技术发展路线，提倡构建企业创新命运共同体。

“经过60多年的发展，集成电路技术又一次站在岔路口。器件结构的选择将决定未来竞争的制高点，架构创新将引领计算领域的变革，而微纳系统集成技术将开辟新路径。未来十年，我们面临器件结构更换、计算架构创新和系统集成技术路径转变的重大机遇。抓住这些机遇，一定可以大有作为。”魏少军表示。

许居衍称：“政治可以扰乱供应链、产业链，但难以改变产业固有发展规律。要办好自己的事情，发挥自身优势，抓住下一轮创新。”

(责编：赵超、吕骞)