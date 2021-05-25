宋振远 刘璐璐 白田田

原标题：解码“挖掘机指数”：现场感知经济复苏“喜与忧”

120吨的超大液压挖掘机、无人化施工的摊铺机和压路机、臂长101米的巨型混凝土泵车……《经济参考报》记者近日在2021长沙国际工程机械展览会上看到，三一重工、中联重科等国内龙头企业，不仅展示了“看得见”的智能装备，更有“看不见”的数字化成果。“可感知、能联网”正成为国内装备制造业标配。

海量设备投放市场后收回的大数据，正在为“中国制造”转型升级和高质量发展提供“内驱力”。由此生成的“挖掘机指数”，即时上报国家有关部委，则成为宏观调控的重要参考。

今年中国经济复苏进程如何？《经济参考报》记者近日走进三一重工和中联重科，深度观察“挖掘机指数”的台前幕后，从宏观、中观、微观三个维度，现场感知“中国制造”温度和经济发展走势。

2021长沙国际工程机械展览会内馆。新华社记者 陈振海 摄

宏观：“挖掘机指数”显示投资加快经济向好

在“工程机械之都”长沙，三一重工“18号灯塔工厂”，长30米的大屏幕上，60多万台设备的运行数据汇聚成“挖掘机指数”。设备开工趋势、各省区市当月开工率……各种柱状图、折线图，绘成反映中国经济实时活跃度的“热力图”。

2021长沙国际工程机械展览会室外展区。新华社记者 陈振海 摄

记者现场调阅发现，虽然2020年受疫情冲击，但自去年下半年始，挖掘机、吊装设备、混凝土机械累计开工时长却呈现高增长，显示国内投资强劲复苏。以履带起重机为例，开工时长从去年6月由负转正，并维持至今。

三一重工总裁向文波表示，“树根互联”是专注打造工业操作系统的平台公司，长期分析“挖掘机指数”。“挖掘机指数”持续上涨，这得益于中国对疫情防控措施的有效、“稳增长”措施的见效，以及国内巨大的市场需求和众多的应用场景。

今年以来，“挖掘机指数”反映出中国经济运行的一些结构性特点。

——很多基建投资项目进入中后期建设阶段。今年1至4月，“挖掘机指数”累计正增长，表明经济总体持续向好。其中，吊装设备作业时间连续4月实现同比增长，而挖掘设备、混凝土设备4月出现2021年以来的首次负增长。

三一重工18号厂房大屏上显示的“挖掘机指数”。新华社记者 白田田 摄

“动工先动土，挖掘机是工程建设的龙头，然后是混凝土机械，龙尾是吊装设备，从龙头传导到龙尾大约有半年到10个月”。树根互联CEO贺东东分析说，挖掘机4月首次负增长，可能表明很多基建投资项目进入中后期建设阶段。

——外贸势头良好，进口增速较高。港口机械可“一窥”外贸形势，而三一重工港口机械的市占率超过50%。数据显示，2021年1月，港口机械作业时长同比增长率首次转负为正，且高达11.6%。4月，与货物进口相关度更高的正面吊，作业时长同比上升5.3%，而与出口相关度更高的堆高机作业时长则同比下降了22.1%。

进口的增长更为明显，这与国家统计局的数据相互印证。公开数据显示，4月货物进出口总额31492亿元，同比增长26.6%。其中出口同比增长22.2%，进口同比增长32.2%。

三一重工18号厂房里的数字孪生展示平台。新华社记者 白田田 摄

——分地区看，湖北省基建投资明显增长。“挖掘机指数”显示，1至4月，湖北各类工程机械设备作业时长同比大幅增长。其中，挖掘设备增长78.7%，混凝土设备增长115.2%，路面机械中的摊铺机增长208.8%，压路机增长137.4%。这表明，在国家大力支持下，湖北疫后重振的势头非常强劲，许多复苏指标领先全国。

微观：“挖掘机指数”驱动企业全链条提升

“挖掘机指数”不只是为宏观经济提供参考，更为企业研发、生产、营销、售后“全环节”革新提供直接牵引力。

汽车起重机是建设施工中常用的设备。据了解，原来企业一般是通过分析静态数据来进行设计，如果钢板用得太厚，会增加成本、降低起重能力；但如果设计强度过低，又会引发安全事故。

三一重工18号厂房内景。 新华社记者 白田田 摄

“现在通过设备收回的全样本动态数据分析，企业发现大部分汽车起重机存在超载问题，并且拿到了超载的具体比重和数值，由此可以精准地设计臂架强度，在安全性和经济性之间找到平稳点。”贺东东说。

中联重科董事长詹纯新表示，他们建立的工业互联网平台“中科云谷”，连接的市场设备已达40万台。基于大数据、人工智能等技术，能够对关键部件进行寿命预测、故障诊断，还能识别客户风险，并将相关问题通过App和短信推送给客户，由原来的被动服务变为主动服务。

在企业内部，生产装备同样“数字化”。以三一重工为例，目前该公司在国内的18个产业园、60多个车间、5600多只水电油气表、8200多台机器设备、十几万种物料，全部通过平台实现在线物联。通过建立公司数据中台，运用AI模型进行分析，企业生产运营与管理模式不断改善。

“数字化”已显现对企业运营质量的重大提升作用。向文波说，去年，三一重工的人均产值达到400万元，这是衡量企业发展水平的重要指标。相比于上一轮行业高峰期，三一重工在没有新增厂房、员工大幅减少的情况下，创造了远高于当年的营收。

中观：“挖掘机指数”为工程机械行业生态赋能

海量数据的价值得到充分挖掘后，不仅倒逼企业内部革新，还能为整个行业高质量发展“赋能”。

事实上，受全球疫情蔓延的影响，很多企业一度遭遇“断供”危机，产业链、供应链安全被提到了非常重要的位置。

为此，作为主机厂的三一重工从去年开始推动产业链上下游的“数字化”，已有近百家供应商设备上“云平台”。

“过去产业链上下游之间很多事情靠电话沟通，要么订单下多了导致库存增加，要么缺货。”三一重工泵送事业部智能制造所所长饶有福说，现在生产进度、库存、质量等数据都可以在平台上看到，很好地解决了配套不协同、风险不可控的问题。

贺东东解释说，在“根云平台”上，主机厂能看到订单执行的动态进展，配套厂家也能看到主机厂采购订单的变化，实现了数据的“透明化”，让整个产业链的敏捷度和协同效率更高。

与此同时，工程机械行业出现了越来越多的“数字化”服务商。在2021长沙国际工程机械展览会上，记者看到一家“工业5G+VR设计”企业，通过超高精度数字模型，将工程机械设备及成百上千的零部件数字化，小到垫片的颗粒度都能显现。这家企业的执行总裁黄晓君说，目前这样的“数字设备”可实现交互式拆装，为全行业提供设计评审、培训、展示等服务。

业内人士指出，美国制造业占比不大，但围绕制造业的生产性服务业却非常发达。这方面“中国制造”还存在明显短板。国内工程机械领域因为数字化转型起步早、应用水平较高，已成为“中国智造”标杆，“十四五”期间有望成为全球领军行业。（完）

(责编：王震、吕骞)