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中国邮政打造寄递大数据公共服务平台

2021年05月25日08:58 | 来源：环球网
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近日，中国邮政与快递100达成合作意向，旨在加快C端寄件业务、邮政揽收员使用快递100收件端规范管理、线下驿站代投自提等业务合作，并将根据合作推进情况，联合打造寄递大数据公共服务平台。

据介绍，双方明确初期以深度业务合作为切入点，同时通过大数据管理、挖掘、分析技术，搭建高水平、高质量、高效能的大数据公共服务平台，帮助快递行业解决寄递时效、服务提升、运营管理等问题，进一步完善消费者寄递体验，并借助快递100的数据分析能力以及技术优势，增强快递行业国际竞争力，促生快递行业信息化、数据化的科学高效发展。

快递100CEO雷中南表示，作为快递物流行业的技术中台，将始终坚持技术创新，独立自主构建核心技术体系，同时以连接创造价值，打通快递物流上下游。目前已与1200多家国内外快递公司、60万企业用户展开深度合作。“希望作为快递物流信息服务平台，能够利用自身技术能力与资源整合优势，更好地服务行业、服务产业。”

中国邮政速递物流股份有限公司副总经理严明指出，中国邮政将发挥物流、信息流和资金流“三流合一”的优势，大力推动寄递、邮务、电商分销和金融板块协同发展，接下来也希望通过资源能力整合，实现更广泛的业务合作。

(责编：赵竹青、吕骞)

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