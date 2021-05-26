人民网北京5月26日电 （孟琳达、孙丰欣）5月22日晚，“人民之夜”主题沙龙在革命圣地延安成功举办，完成了一场思想碰撞、高端对话、资源联动、战略合作的交流与融合。本次活动由人民网主办，各界嘉宾齐聚一堂，围绕“传承红色基因 推进绿色发展”主题展开对话，畅想这片红色沃土的绿色蓝图。

延安市委副书记、市长薛占海，人民网党委书记、董事长、总裁叶蓁蓁，陕西广电融媒体集团（台）党委书记、董事长、台长刘兵，陕西建工控股集团党委副书记、总经理毛继东，中国三峡能源集团党委委员、纪委书记张军仁，山东产权交易集团党委书记、董事长苗伟，招商蛇口产业研究院院长段景伦，人民网编委委员、人民视频董事长陈星星，延安市人民政府秘书长赵殿军，延安市委网信办主任刘晓军等嘉宾参加活动。

人民之夜活动现场。人民网记者 于凯摄

延安市委副书记、市长薛占海致辞。人民网记者 于凯摄

延安市委副书记、市长薛占海在致辞中表示，绿色发展的核心是解决资源环境与发展的问题，近年来延安牢固树立绿水青山就是金山银山理念，加强生态环境治理，突出绿色产业支撑，探索走出了一条以生态高质量引领经济高质量的绿色发展之路。

薛占海表示，“人民之夜”主题活动在延安举办，必将进一步提高延安的知名度和影响力，对深化地区交流合作、推动绿色发展、高质量发展产生积极作用。希望大家能够继续发挥自身优势，为延安搭建更多、更广的合作平台，讲好新时代延安奋进的故事。

人民网党委书记、董事长、总裁叶蓁蓁致辞。人民网记者 于凯摄

人民网党委书记、董事长、总裁叶蓁蓁在致辞中表示，延安是红色的，党中央、毛主席在延安战斗13年，习近平总书记在梁家河插队7年，给我们留下了宝贵的精神财富；延安是绿色的，不再是黄土高坡旧模样，现在处处绿水青山，是实践习近平生态文明思想的生动样本；延安也是金色的，新产业发展前景越来越好，接下来的碳达峰、碳中和奋斗进程中，相信延安还将大有作为。

凤凰山革命旧址绿化对比图。人民星云供图

陕西广电融媒体集团党委书记、董事长、台长刘兵主题分享。人民网记者 于凯摄

陕西广电融媒体集团党委书记、董事长、台长刘兵重点以“6个1”实践为例，介绍了在媒体供给侧改革和深度融合发展方面的体会和经验。他认为，互联网时代，传统主流媒体实现转型发展，一方面要壮大党的宣传思想文化主阵地、主战场、主力军，同时要大力弘扬社会主义核心价值观，宣传好陕西奋力谱写新时代追赶超越新篇章的实践和成就！

招商蛇口产业研究院院长段景伦主题分享。人民网记者 于凯摄

招商蛇口产业研究院院长段景伦对革命老区的发展提出了四点建议：软化营商环境、硬化机制内核、活化主体、加速数字化。为何要活化主体？段景伦认为，只有民营企业活跃了，地方经济才能活起来，要从政策上去活化主体，让中小型企业得到迅速发展，这对于延安加速形成一个非常活跃的、广泛的创新主体大有好处，也有利于形成合理的产业结构。

山东产权交易集团党委书记、董事长苗伟主题分享。人民网记者 于凯摄

山东产权交易集团党委书记、董事长苗伟认为，任何新的经济都需要有新的要素来做支撑。对于新要素的来源，一是从转化而来，旧要素在不同企业之间的流转以及不同区域之间的流转，特别是不同产业之间的流转，都会对资源要素的活化产生巨大的作用；二是从改革中来，资源必须通过改革明确权属、找到责任主体，才能真正地变成资产，将资产投入到生产经营之中逐渐衍变为资本，生产要素的来源增加将直接增添经济发展的活力；三是从激励中来，必须进一步优化机制，充分尊重和发挥专业中间人在经济社会发展中的重要作用，着力打破专业壁垒，高效组合资源要素，激发各市场主体的积极性。希望延安将来能把要素市场搭建好，优化平台生态，提升市场效应，盘活资源要素，增强经济活力，不断实现新时代城市发展新目标。

(责编：刘佳、章斐然)