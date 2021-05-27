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央行启动金融数据综合应用试点

2021年05月27日08:45 | 来源：经济参考报
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《经济参考报》记者获悉，近日，央行在北京、江苏、浙江、山东、河南、湖北、湖南、广东、广西、重庆、四川、贵州、甘肃、新疆等14个省（区、市）组织商业银行、清算机构、非银行支付等开展金融数据综合应用试点，旨在探索运用人工智能、大数据、物联网、隐私计算等新一代信息技术，在安全合规的前提下推进金融数据高效治理、安全共享，实现跨层级、跨机构、跨行业数据融合应用，提升金融核心竞争力和惠民利企能力。

据悉，试点将着力加强数据能力建设，建立数据全生命周期管理体系，建设支持信息整合、建模处理、算法分析的综合型数据中台，增强数据质量、易用性和安全性。同时，将促进数据规范共享，充分发挥全国一体化政务服务平台的数据共享枢纽作用，运用多方安全计算、联邦学习、联盟链等技术实现多主体间数据规范共享。

此外，将深化数据融合应用，加强金融与公共服务领域数据综合应用；强化监管科技应用，提升金融风险防控数字化、智能化水平。

招联金融首席研究员董希淼表示，央行开展金融数据综合应用试点，有助于加快培育金融业数据要素市场，以大数据为基础进一步创新产品和服务，更充分发挥数据要素对金融业数字化转型、竞争力提升的重要作用。

“我国小微企业和民营企业长期面临着融资难、融资贵等问题，原因之一在于小微和民营企业抵质押物不足、基础信息数据缺乏，影响和制约企业从金融机构获得服务。随着科技发展，利用大数据、人工智能等手段有助于缓解上述难题。因此，推进金融数据综合应用试点，进一步完善信用基础设施建设，对促进金融服务实体经济尤其是服务小微和民营企业将起到重要作用。”董希淼说。

(责编：王震、初梓瑞)

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