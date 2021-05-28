5月27日，在联想集团召开的2020/21财年第四财季及全年业绩沟通会上，联想集团执行副总裁兼中国区总裁刘军表示，未来将继续强化3S智能化转型，智能产品、智能基础设施和智慧服务三大业务齐头并进，快速推进中国区转型进程。会后，联想中国区向外透露，联想日前已与山西省阳曲县签约，共同打造“阳曲县数字化乡村”。

联想将从智慧农业入手，赋能阳曲县核心农业产业的智能化；同时发挥联想“擎天”的架构设计能力，为阳曲县构建从顶层规划开始的整体数字乡村发展战略。这是联想作为新型IT创新企业，赋能中国“乡村振兴”的具体实践。

阳曲县项目预计将用3年执行完成，共分两个阶段的执行，第一阶段智慧农业方面，围绕“种植、运输、存储”三个场景的智能化。同时，以大数据、AI、区块链等技术中台模块，为阳曲县搭建一个农业业务管理中台和一个农业大数据中台。第二阶段在实施智慧农业解决方案的基础上，联想还将利用新IT智能引擎“擎天”的技术架构为阳曲县量身打造数字乡村的顶层规划。完整的规划除了智慧农业解决方案以外，还将延伸至智慧养殖管理、智慧文旅管理、智慧便民服务以及智慧乡村治理，如同打造一个智慧城市一样，为阳曲县设计一个整体的发展战略转型计划。

此前，联想Le农智慧农业解决方案，曾实践应用于陕西省梁家河苹果产业、广东省中药材种植批发产业、上海市进口生鲜冷链溯源产业等案例中。

(责编：赵超、吕骞)