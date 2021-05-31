5月28日，百世集团旗下百世供应链在云南召开2021百世云仓全国网络大会，宣布升级加盟云仓“B2C+B2B”全供应链服务能力。会上，百世云仓负责人王浩提出，在数字化供应链时代，云仓不仅仅是基础设施，更是全供应链服务链条中的中台，要满足2B和2C全场景和个性化的需求。

百世云仓负责人王浩。受访者供图

近年来，产业互联网赛道千峰竞起，传统供应链面临被数字化供应链“颠覆”的命运，新业态的爆发带动了仓配一体以及供应链的转型与模式升级。如今，在新的零售模式变革下，电商（B2C）和传统渠道（B2B）的模式在整合的过程中正在走向融合，物流层面上更强调库存一盘货管理和物流集约化管控。再加上现在延伸出很多如直播电商、社区团购去中心化的电商平台，流量载体越来越碎片化，也需要新供应链服务驱动全链条的供应链变革。这中间需要实现所有渠道的整合，线上线下渠道的整合是其一，还要做到品牌商、分销商和经销商的布局一体化。

王浩表示：“需求是产业链供应链配置的最重要的影响力量，以往自上而下的供应体系逐渐变革为从消费者端的需求收集到上游的生产制作。小订单、多批次的特征明显，尤其是服装行业更为显著。未来，仓的形态更加强调仓网协同、统仓共配、库存前置、直达用户，它就像基础设施一样，能够为制造商、品牌商、经销商等全链条所有角色提供高质的服务。”

王浩还提出，接下来，百世云仓要做的就是让云仓合作伙伴从B2C的服务能力升级到B2B，将百世多年积累的全供应链服务经验赋能给合作伙伴，并通过百世云仓网络深度覆盖，产生规模效应和辐射效应，三四线城市的云仓作为品牌商的前置仓，缩短单量高峰期间的运输距离、提升时效，更快触达消费者，同时与百世的快递、快运网络以及优质的社会运输和配送资源等产生协同效应，帮助品牌商下沉的同时降本增效。

“下一个十年是供应链的黄金十年。消费升级对供应链体系的重构将保障云仓的发展，服务下沉会对供应链区域网络带来利好，垂直领域也将因产业链条更为复杂而加速增长。”百世集团董事长兼CEO周韶宁说。

(责编：董童、李源)