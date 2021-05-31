人民网北京5月31日电 （记者乔雪峰）随着互联网、大数据、云计算、人工智能等新一代信息技术的逐渐普及，当今社会已经进入数字化时代，尤其是我国进入“十四五”时期，数字化转型对传统产业升级有着重要意义。

作为交通工具的汽车，与我们的日常生活息息相关。如今，新一轮科技革命正在驱动全球汽车产业发生颠覆性的重大变革，传统汽车产业的游戏规则在数字时代正在被改写。

“数字技术正在深刻地改变着我们的生产和生活，因此企业必须适应这种技术的发展趋势做出相应改变。”机械工业第九设计研究院副总经理李允升接受人民网记者采访时表示，数字技术在企业竞争的方式、企业创新的方式及如何为客户创造价值等方面对行业或企业带来巨大影响。

李允升表示，数字化时代制造业的变化主要体现在智能产品、智能生产、智能服务三个方面。汽车行业也同样面临着这些变化。汽车未来不再仅仅是一个交通工具，更多的是一个智能的终端或者说是一个服务的载体，今后车企将把车作为一个服务平台，与客户真正、长久连接起来，并通过生态打造，不断为客户及企业自身创造价值。此外个性化定制的逐步兴起，也将对车企在如何高效柔性生产并在研、供、产、销、服如何高效协同等方面带来巨大挑战。

“汽车行业数字化转型，应该以数据为核心驱动要素，充分利用数字技术，实现资源配置方式、生产组织模式、价值创造机制等发生根本性的变革，构筑企业新的竞争力”。李允升强调，车企必须顺应形势进行数字化转型。车企数字化转型，顶层设计是很重要，要有系统规划，尤其是领导要重视，应该是一把手工程，并形成上下合力的氛围，此外，还需要有资源和组织上的保障，特别是IT和OT的协同。转型不代表着一定成功，但是不转型将来一定是没有机会。

李允升表示，如何能够通过数据的应用来实现制造过程中效率的提升、质量的提高和成本的下降，是数字化转型在制造环节需要重点考虑的一件事。

事实上，对于汽车行业而言，其本身自动化程度比较高，那么在这种情况下，如何进一步挖掘汽车制造环节数字化转型之路？

在5 月 28 日召开的2021阿里云峰会上，阿里云与机械工业第九设计研究院联合发布了“汽车行业数字工厂 1.0”解决方案。

机械工业第九设计研究院总经理刘世新表示，机械工业第九设计研究院成立63年来一直专注于汽车行业工厂的规划、设计和建设，提供汽车工程整体解决方案。如何为客户提供数字工厂，为客户数字化转型提供支撑，是我们作为行业专业院的责任和使命，同时我们也需要找到在互联网、大数据、云计算、人工智能方面的优秀合作伙伴一起完成这样一个使命，为此我们与阿里云走到了一起。双方成立了联合团队，进行产品共创和解决方案共创，最终形成了本次“汽车行业数字工厂 1.0”解决方案。我们的行业业务能力，再加上阿里云的数字技术能力，可以为汽车行业客户提供全新的数字工厂。

那么，什么是“汽车行业数字工厂 1.0”解决方案呢？对此，阿里巴巴集团副总裁许诗军告诉记者，“汽车行业数字工厂 1.0”解决方案以数据闭环、价值创造为核心，在智能装备、数据采集、数据处理、数据应用等方面通过双方联合自研的数采平台、数据中台、AI 平台、数字孪生平台及业务应用和智能应用，打造车间智能管控系统和数字孪生系统，通过与产线自动控制系统的高效协同，提升产线效率、提高产品质量、降低运行成本，并为个性化定制对高度柔性生产的需求提供强力支撑。

全面的数字化已成为车企破局的新引擎，不仅会改变车企的研发模式、制造模式、服务模式，更关乎车企未来的生存与发展。未来汽车工厂的建设就像是一个个“超级数字工程”。李允升指出， 客户需求在变化，我们也必须变化才能跟上用户的节拍，才能满足用户的需求。据李允升介绍，2020年7月17日，阿里云与机械工业第九设计研究院宣布战略合作，阿里云将基于IoT、数据技术和人工智能等优势能力，与机械工业第九设计研究院联合打造汽车数字工厂整体解决方案和产品，为中国车企打造“未来工厂”。两家企业将通过共创、共建，形成在数字工厂领域技术、产品优势的快速服务化转变和市场快速覆盖，共同带动整个汽车行业数字化转型升级，向世界呈现“中国智造”的魅力。

(责编：王仁宏、吕骞)