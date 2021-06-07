王 春

原标题：上海科创板上市企业市值位列全国第一

6月3日，记者从浦江创新论坛成果发布会上正式发布的《上海科技金融生态年度观察2020》获悉，2020年上海A股IPO募资金额位居全国省市第一名，科创板市值位列第一。其中，中芯国际在科创板上市募集金额超过532亿，成为2020年A股最大IPO项目。

据悉，该报告首次从生态视角综合评析上海科技金融年度发展，从科技信贷、创业投资、多层次资本市场等方面对上海科技金融整体发展生态进行多维度分析，并针对金融科技、知识产权运营、国有创投企业混改等前沿主题深入探讨。

上海市科学学研究所科技创业研究室副研究员金爱民解读报告时指出，“十三五”期间，上海创业投资市场蓬勃发展，2018年达到融资金额峰值。受资管新规等影响，近年来国内创投市场进入调整阶段。但2020年上海创投市场逆势上扬，投资案例降幅收窄，投资金额同比大涨44%，全年上海股权融资规模与数量均位列全国第3。

科创板标杆效应明显，资本市场投向“硬科技”

早期项目获得更多关注，种子期企业获得的投资金额增长超过4倍，种子期与初创期所投企业的数量增长近1倍。金爱民表示，在科创板效应和营商环境改善等多重因素作用下，创投行业投早、投小、投科技的趋势越来越明显。

2020年，科创板成为A股上市主战场。金爱民指出，回顾“十三五”特别是2018年，上海企业到境外市场上市的数量和规模其实占比非常大，可以达到三分之二。但随着科创板的上市，逐渐扭转了这个局面，2020年上市的企业数量，整体融资规模超过了境外市场，所以说国内的A股市场成为上海企业上市的首选。

报告显示，2020年上海企业A股IPO募资金额以1197亿元位列第1，其次是北京、江苏、广东、浙江。其中，中芯国际在科创板上市募集金额超过532亿，成为2020年A股最大IPO项目。截至2020年底，科创板的上海企业市值位列全国第一。

此外，2020年上海科技金融信贷呈现“面扩、量增、质优”的良好局面。创投融资规模位列前茅，创投机构募投管退活动恢复活跃，率先走出“谷底”，全年上海股权融资规模与数量均位列全国第3。特别是与北京的差距整体性缩小，总体呈现稳中提质的发展态势。

重点关注2020年金融科技、金融改革热点话题

2020年，国家和上海出台多项金融政策助企复工复产复市，直接融资先抑后扬，间接融资量增质优，金融改革深入推进。

金融科技和传统金融的融合越来越紧密，正在驱动金融业态和模式的创新。报告显示，从机理上，金融科技主要是改变了信用评价方式、缓解银企信息不对称问题，在实践中催生了很多新业态、新模式。传统银行建立了非常多的金融科技公司，也是在助推业务上做出新的创新和突破。

科技金融政策体系更加完善，国家和地方出台多项政策，以“沪28条”“金融支持中小微26条”“上海稳保金融18条”等一系列举措助企纾困。

金融改革深入推进，伴随新三板转板制度出台，突出科创板“硬科技”定位，上海深入推进全面创新改革试验，国有创投市场化改革更进一步，知识产权证券化业务积极试点，上海股交中心积极探索与科创板建立对接机制，商业银行投贷联动丰富“股权+债权”管理模式，多渠道加大对科创企业的支持，建立更加完善的金融要素市场化配置体制，上海科技金融生态取得新成效，为国际金融中心和科创中心建设提供有力的支撑。

金爱民表示，展望“十四五”，上海持续优化科技金融生态“多样性”，更加强化科创板的牵引作用，突出创业投资的带动作用，提升科技信贷的精准服务，形成科技信贷、创业投资、多层次资本市场为主，以及保险资金、政策性金融、银行理财资金等各类金融业态相互协作的科技金融生态圈。

该报告由上海市科学学研究所、上海市科技创业中心、浦发银行上海分行联合编撰，报告共分九章内容，包括综述篇、领域篇、专题经验篇、区域机构篇与大事记，全面展示了上海科技金融在2020年这个特殊年份的特殊贡献。

(责编：申佳平、吕骞)