申佳平 王孜予（实习生）

编者按：职业教育法修订草案首次提请审议，时隔25年迎来首次“大修”；全国职业教育大会、职业教育活动周接连举办；高职扩招工作持续深入推进……2021年，我国职业教育改革进入加速期。立足新时代，面对职业教育发展的新形势和老问题，我们如何应对？如何打破职业教育的专科“天花板”？如何提升办学质量，培养更多高素质技术技能人才、能工巧匠、大国工匠？即日起，人民网《财米油盐》栏目推出《“职”招2021》全媒体系列报道，关注新时代职业教育的顶层设计和施工蓝图。

“上职校就是玩儿”“宁愿打工也不读大专”……又是一年毕业季，择校升学成了很多家庭正在面临的重要议题。但对于不少人来说，在众多道路中选择职业教育“不够明智”，甚至一些在校生也自嘲“没有面子”。

事实上，近年来我国职业教育不断优化，技能人才职业发展通道愈加通畅，越来越多的青年人走上了技能成才、技能报国之路。根据教育部公布的数据显示，“十三五”期间，在我国现代制造业、战略性新兴产业和现代服务业等领域，一线新增从业人员70%以上来自于职业院校毕业生。

十年树木、百年树人。为进一步提升职业技能人才质量，相关顶层设计不断完善。

今年4月，全国职业教育大会提出“一体化设计中职、高职、本科职业教育培养体系，深化‘三教’改革，‘岗课赛证’综合育人，提升教育质量。”5月，《“十四五”时期教育强国推进工程实施方案》强调“打造一批精品职业院校，带动职业教育、高等教育质量整体提升，更好服务实体经济发展。”

“岗课赛证”综合育人，强调人才培养的综合性、复杂性。其中，“岗”指工作岗位，“课”指课程体系，“赛”指职业技能大赛，“证”指职业技能等级证书。

据中国教育科学研究院近期发布的《2020中国职业教育质量年度报告》显示，2019年全国共有全日制中职毕业生352.35万人，其中256.66万人获得了职业资格证书，占比为72.84%。同时赛教融合提升人才培养质量效果显现，在国际技能大赛上的获奖数明显增多。2019年，我国高职专科学校国（境）外技能大赛获奖数量达到1791项，较2018年增长54.8%。

面对飞速发展的技术变革和产业升级，要为社会提供更多的可用之才，高质量的产教融合、校企合作必不可少。

在浙江，政府鼓励职业教育推进“理实虚一体化”教学场景建设，支持规模以上企业按照职工总数的2%-3%安排专业对口岗位接纳学生实习。

在江西，12个区域性产教融合型实训基地将进一步提高职业院校实习实训水平，拟投资25亿元建设的全国首个职业教育虚拟仿真（VR）示范实训基地，将推动人才培养质量提升。

在深圳，深圳职业技术学院与华为合作，创立“课证共生共长”人才培养模式。学生在校期间既有学生身份，同时通过到企业深入实践，又有了工程经验和认证工程师的身份。对企业来说，这也减少了企业对学生职后培训的时间成本、资金成本等问题。

值得一提的是，针对职业教育产教融合、校企合作过程中合作难、合作效果差等问题，今日首次提请全国人大常委会审议的职业教育法修订草案再次强调，发挥企业职业教育主体作用，鼓励有条件的企业单独举办或者联合举办职业学校、职业培训机构。对深度参与产教融合、校企合作，在提升技术技能人才培养质量、促进就业中发挥重要作用的企业予以奖励、支持。

职业教育前途广阔、大有可为。展望未来，通过提质培优、高质量发展，职业教育一定能培养出更多高素质技术技能人才、能工巧匠、大国工匠，为我国教育链、人才链与产业链、创新链有效衔接再添动力。

(责编：申佳平、吕骞)