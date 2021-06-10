熊皇 梁亦昆

原标题：互联网技术应用与内容生产当有“适老化”

数据显示，我国60岁及以上人口为2.64亿，占总人口的18.7%，人口老龄化程度加深。与此同时，随着移动互联网等新一代信息技术日益成为当今社会生活的新型基础设施，数字社会建设正呈现出不断加快的态势。当老龄化遇上数字化，如何使处在数字社会边缘或外在于数字社会的老年人更好地融入互联网，这对促进社会积极应对老龄化、加快推动社会的数字化转型具有重要的现实意义。

事实上，新技术给老年人带来的窘境并非近年才有。但新冠肺炎疫情暴发后，互联网技术的活力被进一步发掘。行程码、健康码成为人们出行路上的通行证，也成为部分老年人出行受阻的数字障碍。此外，网上预约、在线缴费、移动支付等方便人们社会生活的数字化服务，在老年人面前，也因为不会上网而被拒之门外。伴随着社会整体数字化转型程度不断加深，老年群体面临的“数字鸿沟”问题，逐渐成为全社会关注的显性问题。

为弥合老年人面前的“数字鸿沟”，工信部于2020年12月印发《互联网应用适老化及无障碍改造专项行动方案》。今年4月，又接连推出《互联网网站适老化通用设计规范》和《移动互联网应用（App）适老化通用设计规范》，明确了网站与移动应用适老化改造的规范，进一步降低了老年人使用互联网的技术门槛，使老年人学习和使用智能设备的过程更为便利。

中国互联网络信息中心（CNNIC）发布的第47次《中国互联网络发展状况统计报告》显示，我国60岁及以上的网民群体占比提升至11.2%，同时也是过去一段时间最大的增量群体。然而，这只是老年人融入互联网面临的第一关。技术层面的改善虽能有效降低老年人操作智能设备的难度，但其面临的互联网融入困难却并不局限于技术层面。

正如传播学者麦克卢汉所言：“媒介即讯息。”对现代社会而言，互联网不仅仅是一种新的媒介技术，同时更意味着一个全新的文化与内容生态。也就是说，除了技术壁垒外，摆在老年人面前的还有一道文化或亚文化壁垒。虽然“银发网民”的数量正在不断增长，但专门为老年人生产、适合老年人消费的优质内容在整个互联网内容生态中并不多。

在互联网环境中，伴随互联网发展成长起来的年轻一代被称为“网络原住民”，拥有着天然的主导权，同时也因此形成了一套属于他们的文化体系与叙事范式。一方面，在商业逻辑主导下，互联网中各大平台及内容生产者的服务对象，都以最具数字技术产品消费能力的年轻群体为主；另一方面，传统主流媒体在媒体融合转型中，也积极融入互联网，在内容生产上不断贴合于青年用户的文化消费需求，创新内容及输出方式，以此引领互联网舆论导向，提高传播效果。线上线下不断创新的内容生产与叙事语态，使主流文化与青年网络文化、亚文化不断交融，也逐渐在老年人与互联网内容之间竖起了一道文化高墙。因此，除技术层面的困难外，想要使互联网真正融入老年人的生活，内容生产也同样需要进行适老化改造。

首先，互联网内容生产上，要打破对老年群体的刻板印象，不能简单地把适老化内容等同于养生或戏曲，正是这种刻板印象极大制约了互联网中适老化内容的丰富程度。当前互联网环境所供给的内容与老年人日益增长的精神文化需求不相匹配。因此，互联网内容生产者要立足于老年人的真实需求进行多样化内容生产，丰富老年网络内容生态。

其次，要促进与老年人的代际沟通。在青年用户主导的互联网内容环境中，如何使老年人能够有效地理解和融入，是今天年青一代需要承担的特殊责任。互联网内容生产者要做好“文化反哺”工作，用老年人“听得懂”“喜欢看”的方式进行内容表达与文化转译，努力破除代际的文化壁垒。

最后，还要引导老年人成为内容生产的主体，发展老年人自己的内容与文化生态。技术赋权同样给老年人以内容生产与文化表达的权利，让老年人成为内容生产主体，能够孕育出一套真正属于老年人的互联网文化。事实上，目前已经有一群“银发网红”逐渐走入人们的视野中，尽管其中存在商业因素的影响，但不可否认这种趋势背后是老年人通过新的技术进行自主内容生产与文化表达的积极尝试。

目前，老年人的互联网融入还面临诸多亟待解决的问题，但进一步数字化无疑是社会发展的大势所趋。因此，在大力解决技术层面老年人互联网融入问题的同时，也要推动网络内容生产的适老化进度，让互联网真正丰富老年人的精神生活，使其老有所乐。

（作者：熊皇 梁亦昆，分别系中国传媒大学互联网信息研究院副研究员、硕士研究生）

(责编：赵超、吕骞)