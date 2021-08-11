原标题：千秋古堰焕发新生机 都江堰迈向“智水”时代

始建于公元前256年的都江堰水利枢纽，距今已逾2000余年。2000多年过去了，都江堰水利工程不仅造福当时，更泽被后世，至今仍运行不辍，造就了“水旱从人、不知饥馑”的“天府之国”。历经后人不断经营，今天的都江堰已形成防洪、灌溉、交通、经济和生态的五大效益，成为护佑成都平原的一道水利屏障。

但是，随着灌溉面积的增加和灌区国民经济的不断发展，“水网不清晰”、“监测覆盖少”、“应用支撑弱”、“智能水平低”等问题也曾一度制约着都江堰水利的发展，如何从传统水利向现代水利转变，实现灌区的可持续发展成为当时摆在都江堰面前新的历史“课题”。

面对区域经济发展对这座“千秋古堰”提出的新要求，四川省水利厅着手构建都江堰水利发展的整体战略框架，并从2019年开始与浪潮展开全面合作，围绕都江堰灌区实施水利信息化改造，以实现从“治水”到“智水”的跨越。

统一平台建设 构建基础底座

要实现灌区的智慧化，首要的是夯实基础底座、构建智慧大脑。面对都江堰灌区存在的数据孤立、数据利用程度低以及海量数据难以实现全生命周期管理等问题，根据四川省水利厅智慧水利建设的整体部署和要求，搭建“水利根平台”，以满足灌区信息化的建设需要，同时在此基础之上，推动全省智慧水利统筹谋划及基础底座建设。

“水利根平台”主要包括数据平台和应用中台两个子平台，提供统一平台、集成环境，统一上云、降本增效，统一数据、共建共享的服务，一方面打破数据孤岛，实现数据的汇集分析，另一方面也为智慧化应用的开发提供统一的平台支撑。根平台通过采用异构大数据处理技术及AI人工智能在线分析技术，汇聚整合灌区全域数据，并按照“一数一源”的原则，对数据进行重新组织，建立全面、多层次数据体系，实现海量的大数据存储、管理与服务，及各部门数据联动、共享、融合和创新应用。

打造透彻感知体系 实现全面互联

对于大型水利枢纽来说，全域感知的实现不仅服务于监测巡查管控、抗灾指挥、应急事故的处理，更加能够通过感知设备收集数据，通过态势分析支撑科学决策。

围绕都江堰感知体系的建设，构建了包含闸控建设、视频监控、感知平台建设等多种信息化手段的“物联感控体系”，采用物联网、5G、遥感成像、无人机、北斗等技术对灌区实行全时空、全天候、全数字化覆盖。同时，视频智能分析管理系统、多种AI算法等新一代互联网技术的应用实现漂浮物、水位、河道采砂监管等水利场景监测，并通过AR感知预警技术进行呈现，以此逐步实现终端设备的无人值守，成功解决感知设备落后，技术应用不先进等问题，最终实现物联网终端的“统一接入、统一管理、设备控制、自动化运行分析”。

另外，在“水利根平台”和“物联感控体系”的支撑下，结合灌区日常事务的管理需求，通过信息化手段为都江堰灌区构建了水政执法、水文资料整编、水费计收管理、档案管理等业务系统，为灌区的日常事务处理提供高效便捷的管理手段，实现灌区事务的精细化和智能化管理。

作为四川省智慧水利重要组成部分和先行任务，都江堰灌区通过水利信息化建设正在向透彻感知、精准量测、配水调度、科学预测、泛在服务的智慧灌区迈进。同时，四川省水利厅也将以都江堰灌区水利信息化建设为契机，进一步推动全省智慧水利统筹谋划及基础底座建设，实现人水和谐共处的建设目标。

2000多年来，都江堰不仅仍在运行，而且效益日益扩大，这和历代治水先驱在实践中不断摸索与创新是分不开的。如今，2275岁“高龄”的千秋古堰踏上向智慧化水利工程的转型之路，相信它也将在新技术的护航之下，焕发新的生机，继续造福万代。

(责编：赵竹青、陈键)