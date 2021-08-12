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全民健身兴起，互联网“+”出运动新风尚

张辛欣
2021年08月12日08:11 | 来源：新华社
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原标题：全民健身兴起，互联网“+”出运动新风尚

江西东乡广场舞爱好者在东乡体育馆广场跳广场舞。 新华社发（何江华摄）

“便利店化”的健身房降低了运动门槛；基于运动的社交平台扩充了健身“朋友圈”；智能穿戴让运动更时尚……

国务院日前印发的《全民健身计划（2021－2025年）》提出，积极培育户外运动、智能体育等体育产业，催生更多新产品、新业态、新模式。随着全民健身兴起，互联网“+”出哪些运动新风尚？

“便利店化”的健身房，降低运动门槛

门店面积缩减至300平方米左右，App扫码开门自助服务，不再需要购买年卡，24小时营业……以乐刻为代表的新型健身房在年轻群体中走红。

健身房的空间看似小了，效率却提升了。“健身房的核心是对用户友好。”乐刻创始人韩伟告诉记者，乐刻通过数智中台进行用户、教练、场地间精准调度匹配，智能化管理节约了成本，增加了运营效率。截至目前，已在全国开设754家门店，累计用户数突破600万。

传统的健身房运营成本高，对现金流需求迫切，大部分选择预付费模式，久而久之，也暴露出服务质量、经营压力等问题。

近年来，包括乐刻、超级猩猩等在内的新型健身房不断推出，按次付费、全时段营业的模式逐渐兴起。Keep等在线健身平台走俏，更是打破空间限制，让健身场所无处不在。从“销售导向”的运营思路到“用户导向”的平台化模式，“互联网+健身”让“动起来”的门槛不断降低。

天眼查数据显示，我国目前共有超121万家健身相关企业。截至2021年7月20日，2021年已新增超23万家健身相关企业。新模式新业态的加持下，健身这件事正变得更智能、更轻量、更社交。

智能化穿戴，健身也很酷

运动是习惯，也是一种时尚。全民健身浪潮下，“黑科技”服饰、智能穿戴等产业快速发展。

采用抗菌除味的功能面料，增加服装支撑点，设计减压肩带……更注重运动需求，是很多服装企业研发新品的现实考量。

服装品牌爱慕副总裁刘慧枝负责运动产品线。她告诉记者，运动服饰市场持续火热，品牌瞄准跑步、瑜伽两个场景，通过大数据、运动机能研究等对不同运动强度区分设计、制版，聚焦运动痛点尝试更可持续、摩擦力更小、透气性更强的材料。

聚焦水上运动场景，新锐运动服饰品牌粒子狂热推出“黑科技”运动紧身服饰。企业负责人说，希望每一件衣服都在功能性上做到突破，“我们希望做运动穿着的实验场”。

智能穿戴设备同样随着运动风潮走俏。

运动手环记录热量消耗、智能动感单车满足个性化的居家运动需求……从线上健身服务起步，Keep将触角延伸到吃、穿、用、练多个方面。“消费品科技化让用户获得更沉浸的运动体验。Keep的智能硬件产品已为156万用户提供服务。”Keep合伙人刘冬说。

中国电子信息产业发展研究院近日发布《2021年上半年中国家电市场报告》显示，上半年个人护理类和健康类家电保持高速增长，线上个护类产品零售额同比增长18%。

“科技赋能于体育，普及起来更广泛、更容易，为全民健身找到一个新的可行抓手。”北京大学国家体育产业研究基地秘书长、研究员何文义此前表示。

健身“朋友圈”，运动也社交

对很多人来说，运动健身的目的并不局限于强身健体。球场上、公园里、城市绿道中，越来越多运动的身影为生活带来更多滋味，人们通过运动结交朋友，运动“社交化”的趋势明显。

爱运动、“晒运动”的同时，短视频分享也带动了内容创业，助力全民健身。

去年受疫情影响，一些线下健身房业绩下降，健身教练许哲不得不“转战”线上。起初是分享健身知识，随着在快手上流量、粉丝量上升，开始直播销售健身相关商品，实现收入翻倍。

在过去的一年里，有超2300万人在快手发布运动健身相关视频，每天有超2000万人跟着直播云健身。

抖音发布体育报告显示，目前已有617名专业运动员入驻抖音分享专业知识，平台上有6762万条视频记录了普通人通过运动突破自我的瞬间。

从健身到融入社交等，运动成为一种生活方式，全民健身也打开广阔空间。

(责编：赵超、陈键)

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