中国青少年研究中心少年儿童研究所所长、研究员 孙宏艳

原标题：孩子暑期健康上网的“八项注意”

7月20日，共青团中央维护青少年权益部、中国互联网络信息中心发布《2020年全国未成年人互联网使用情况研究报告》（以下简称《报告》）。数据显示，有11.5%的未成年人在工作日平均每天上网超过两小时，有12.2%的未成年人在节假日每天上网时间超过5小时。暑期来临，这些数字更让家长们担忧，生怕孩子在假期出现上网过度情况。

家长做些什么才能使孩子过好暑假，既享受互联网带来的乐趣，又能避免沉迷网络呢？下面这“八项注意”做好了，可以助力孩子健康上网，让家长安心放心。

首先，家长心态要放松。《报告》显示，我国未成年网民规模持续增长，已经达到1.83亿，互联网普及率达到了94.9%。群体如此之大，比例如此之高，意味着当代少年儿童的日常生活离不开网络。然而，有些家长一看到孩子上网就恐慌焦虑，总认为孩子在玩游戏、刷视频，浪费了学习时间。中国青少年研究中心有关调查发现，近六成未成年人在上网查资料时被家长误解为玩游戏。经过一学期的学习，孩子在暑期应有放松时间，尤其是作为成长在互联网时代的网络“原住民”，通过网络娱乐也是他们休闲方式的一种。值得注意的是，《报告》显示有一成多家长直接禁止孩子上网。中国青少年研究中心在对比沉迷与不沉迷网络的未成年人群体时发现，沉迷网络的孩子被家长禁止上网的比例更高。因此，家长首先要对孩子上网这件事坦然处之。

其次，要有假期管理意识。心态放轻松不意味着轻视管理，坦然处之不是听之任之。对沉迷网络的未成年人进行访谈时发现，的确有的孩子在暑假里上网过度导致开学后无心学习，出现一些沉迷倾向。有一个成绩挺好的女孩，中考时考上了心仪的学校，家长觉得孩子可以彻底放松一下，因此在暑期未对孩子加以管理。等到新学期开学，孩子上课无心听讲，写作业时也惦记着上网，甚至等家长入睡后偷偷上网。所以，暑期里家长也要有根弦儿，要对孩子使用网络进行管理，做到放松不放纵。

第三，了解易过度上网的规律。对如何引导孩子科学上网，很多家长感到束手无策。近95%的未成年人触网，但并非触网就会上瘾，这其中是有规律可循的。我们在对比沉迷与不沉迷网络的未成年人时发现，过度用网的孩子往往具备这些特征：缺乏伙伴、休闲活动枯燥、闲暇时间经常一个人、没有人说心里话、在家里缺乏自由、家长对孩子上网了解少监督少、没时间做感兴趣的事情，等等。从这些特征可以看出，孩子是否会上网过度与家庭、日常生活有密切关系。家长应针对上述特点加以应对。例如，假期开始时，要与孩子一起讨论约定上网规矩，更多了解孩子假期时间的上网行为。但是《报告》显示，能够经常限制孩子上网时长的家长也只有44.8%，还有近一成家长没有限制过。丰富孩子的暑期生活，尤其是要允许并鼓励孩子多参与上学时没时间做的有趣事情；给孩子找找暑期小伙伴，如同事家或亲戚家的孩子、小区里的小伙伴等；利用假期多与孩子沟通，多进行运动、阅读、观影、远足等亲子活动。

第四，做好生活榜样。研究发现，沉迷与不沉迷网络的孩子，家长用网频繁的比例相差超过16个百分点，家人各自上网不交流的比例相差10个百分点。如果家长自己玩着手机却要求孩子学习，自己熬到半夜刷视频却要求孩子放下手机，反而会让孩子更逆反，甚至与家长对抗。所以，家长要提升自身的网络素养，给孩子做好示范。

第五，陪伴比管理更重要。我们研究也发现，家长对孩子的管理方法比较单一，大多以限制为主，比如不允许上网、规定上网时间和花费，但是陪伴较少，只有不到1%的家长与孩子一起玩过游戏。对孩子加以限制是必要的，但是限制绝不是唯一的方法，也不是最好的方法。家长不妨趁着暑假，与孩子一起玩玩游戏、刷刷小视频，孩子在与家长玩耍时感受到亲情温暖，家长在与孩子共娱共乐时了解孩子，增进沟通，潜移默化地加以引导。

第六，监督管理要亲密有间。有的家长下决心在暑期管好孩子，于是步步紧盯、严防死守。放假期间，孩子与家长一起生活的时间更长，距离更近，甚至24小时在一起。如果家长用高压态势对待孩子上网，会严重影响亲子关系。家长过度焦虑紧张，会在假期这段与孩子亲密接触较多的时间里引起更多代际矛盾，破坏亲子关系。我们研究也发现，亲子关系越不好的孩子上网过度的比例越高，玩游戏和刷视频的越多。所以，家长不妨退一步，既有监督引导，又给孩子一定的空间。

第七，用科技为家长赋能。不少互联网企业或平台在未成年人保护方面也作了大量工作，研发了防沉迷软件或上线了青少年模式等，家长们要善于使用。例如，有的平台设有保护模式，家长可以把孩子的账号绑定，随时了解孩子玩游戏的时长、消费等；有的短视频平台丰富了适合青少年的阅读、运动、厨艺、美术等视频，暑假期间家长正好可以充分利用起来，让有意义的事情更有意思，从而引导孩子们的兴趣。

第八，发挥孩子的自主性。最好的保护是自我保护，趁着假期孩子在家时间多，家长不妨在提高孩子的安全意识与自律意识上多下功夫，经常和孩子探讨网络上的热点问题，听听孩子的想法，在倾听中进行引导。同时，家长也要多向孩子学习，两代人共同成长，这样才能调动起孩子的自主性，使孩子愿意做一个自律的人。

(责编：赵超、陈键)