沈玉洁

自6月17日官宣罢免万隆长子万洪建所有职位以来，千亿猪肉巨头、双汇母公司万洲国际始终处于舆论的风口浪尖。 如今，这场颇具戏剧性的“父子大战”又更新了剧情。

8月12日晚间，万洲国际发布公告称，万隆已辞任行政总裁，但仍将留任公司执行董事、董事会主席、提名委员会主席、食品安全委员会主席及风险管理委员会主席。与此同时，万宏伟被任命为执行董事兼董事会副主席，即日起生效。

据了解，万宏伟是万隆次子。因此，该委任公告发出后被业界视为长子万洪建正式出局，万宏伟成为万隆接班人。

万隆次子上位

8月12日晚间，万洲国际披露了一系列高层人事变动。

公告显示，万隆卸任万洲国际执行总裁之后，该职位将由执行董事郭丽军接任。据了解，郭丽军现年50岁，于2013年12月31日起担任执行董事。此外，他此前还担任万洲国际常务副总裁及首席财务官等职位，并历任双汇集团财务总监、双汇发展执行副总裁。

作为万隆次子，万宏伟今年47岁，12日起正式接替兄长万洪建，担任万洲国际的执行董事兼董事会副主席，任期3年，年薪80万美元，并有权获得管理分红。在此之前，他担任万洲国际的行政总裁助理，负责公司的公共关系。与此同时，他还是双汇发展的董事兼董事会副主席。

除此之外，公告还指出，甄锦燕接替郭丽军担任首席财务官，并获委任为公司副总裁，负责财务管理；周峰获委任为公司副总裁，负责国际贸易；王登峰获委任为公司副总裁，负责营运管理。

对于上述高管变动，万隆在近日召开的万洲国际中期业绩吹风会上也予以了回应。据媒体报道，万隆表示，这属于正常的管理层工作调整，“这一次调整以后我相信万洲国际各项管理工作会有新的发展”。

万隆说，“从双汇发展到万洲国际，从中国500强到世界500强，是历届管理团队不懈努力的成果，万洲国际现在成为市值千亿的全球最大的猪肉公司，我和新的管理团队首先要向董事会和精英团队表示感谢，第二我们要做好传承，要坚定不移地弘扬我们优秀的管理文化，同时也要积极通过创新发展新思路，利用信息化技术来提升运营能力，推动公司由工业化、规模化向信息化、数字化发展。”

值得一提的是，万隆还对万宏伟表示了肯定，直言“万宏伟担任万洲国际董事会副主席也是合适的，他有着境外学习的经历，在企业也已经工作多年了”。

父子之争

万宏伟或许并不是万隆一开始所设想的“接班人”。

相比万宏伟此前主要负责公共关系，万隆的长子万洪建则是业务出身，且早早就进入了管理层。据第一财经报道，52岁的万洪建曾担任熟食车间工人、北京办事处销售主任、双汇集团外贸处副处长、罗特克斯有限公司副总经理、万洲国际国际贸易部总监等职务。2018年6月4日起，万洪建正式担任万洲国际执行董事，两个月后又被委任副主席职务，负责集团的国际贸易业务。

就在万洪建接班计划按部就班地推进时，一场突如其来的父子闹剧打碎了原本的布局。

6月17日晚间，万洲国际突然发布罢免公告称，由于万洪建近期对公司的财物作出不当的攻击行为，使公司认为他无法履行其作为董事的才能、审慎及勤勉行事的职责，决定免去其执行董事，董事会副主席，公司环境、社会及管治委员会及食品安全委员会成员以及集团副总裁的职位，即日起生效。

彼时，业内关于罢免理由中所称的“对公司的财物作出不当的攻击行为”颇为好奇。

7月16日，万洪建本人亲自揭晓了背后的故事。据他透露，被罢免的起因是在讨论CEO任职问题时与万隆发生分歧，气急之下以头撞击万隆办公室玻璃墙柜，被万隆保镖摁倒在地，并被要求拍照取证。

与此同时，万洪建还通过多种渠道发声，曝出万隆在业务上重美轻中造成外汇流出，将应允奖励管理团队的股权中饱私囊。

对于双汇接班问题，7月16日，万洪建在接受《新京报》采访时表示，“万隆去年做了所谓的第十四五规划，其打算还要任职5年以上，并没有接班人的计划。我其实在公司没有啥权利，与他无斗争之说，只是在业务上提出了不同看法，这触怒了他。”

不过，对于上述指控和说法，万隆方面并未予以回应和表态。

一时间，父子之争演变成万洪建单方面的口水战。

如今，在万洲国际的高管名单中，已经无法找到万洪建的身影，再加上万宏伟正式接替万洪建担任万洲国际执行董事及董事会副主席，不少观点指出，“废长立幼”或已经成为万隆的接班计划，万洪建已经彻底失去了接班资格。

对于近期这一系列变动，万洪建则对媒体表示，已经提醒了弟弟，作为双汇的第二号人物，离父亲的权位太近，极其危险，所以要步步小心，言语谨慎，最好不说话。

双汇“双降”

虽然这场有关“猪肉帝国”的接班之争尚未有最终定论，但无论是谁掌权，所面临的挑战都不小。

公开资料显示，万洲国际业务涵盖了生猪养殖、生猪屠宰、肉制品和生鲜猪肉的加工和销售，目前控股双汇集团和史密斯菲尔德。其中，万洲国际通过控制罗特克斯间接持有双汇发展70.33%的股权，史密斯菲尔德则为其100%控股孙公司。

8月12日，万洲国际与旗下控股公司双汇发展相继发布了2021年上半年业绩。

万洲国际披露截至2021年6月30日止6个月未经审核中期业绩公告称，2021年上半年，万洲国际实现收入133.31亿美元，同比上升6.8%，同期经营利润为9.2亿元，同比微降0.5%，而股东应占利润为5.39亿元，同比下滑2%。

相较于母公司万洲国际收入利润一升一降，双汇发展的经营情况更加惨淡。

双汇发展披露的半年报显示，在2021年上半年，双汇发展实现营业收入348.42亿元，同比下滑4.14%；归母净利润为25.37亿元，同比下滑16.57%。

对于这一业绩表现，双汇发展在财报中解释称，收入下降主要是受本期猪价、肉价下降较大的影响；利润下降主要原因是2020年冻品盈利基数较高、本期由于中外价差收窄进口肉盈利下降、员工及市场费用的投入增加等。

在中国食品产业分析师朱丹蓬看来，双汇发展业绩的下滑是必然的。朱丹蓬在接受《国际金融报》记者采访时指出，从整体发展来看，双汇并没有一个非常好的支撑，“无论是顶层设计，还是渠道、产品、团队及客户体系都存在着比较大的问题”。

朱丹蓬直言，无论最终谁来接班，都需要解决未来的增长和发展问题，而这一点并不轻松。“未来，我认为他还是会去加大整个市场的投入，在多品类进行布局，从而突破自身的发展瓶颈。”朱丹蓬告诉记者。

截至2021年8月12日收盘，万洲国际股价收报6.36港元，下跌1.09%，市值为937.9亿港元；双汇发展报27.24元，下跌2.99%，市值约944亿元。

(责编：赵超、陈键)