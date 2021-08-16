马云飞

中国电信距离回A仅一步之遥。

在历经网上和网下申购之后，8月10日晚间，中国电信的A股IPO战略配售结果浮出水面，共有20家大型企业、产业基金、互联网公司等战略投资者获配，数量共计51.83亿股，约占绿鞋行使前本次发行总量的49.86%，约占绿鞋全额行使后本次发行总量的43.35%。

具体来看，国家集成电路产业投资基金二期、中国国有企业结构调整基金、华为技术有限公司、上海哔哩哔哩科技有限公司、安恒信息、东方明珠、深信服等均位列其中。

实际上，此次中国电信引入实力强大的战投并不意外。

“战略投资者的选择在充分考虑投资者资质以及和发行人长期战略合作关系等因素后综合确定。”根据中国电信方面的表述，其选择战略投资者主要包括具有长期投资意愿的国有企业或其下属企业、国家级投资基金、与发行人具备战略合作关系或长期合作愿景，且有意愿长期持股的投资者。

战投阵容豪华

日历翻回至7月30日。

彼时，中国电信更新A股招股书并公布IPO发行安排及初步询价公告，中金公司及中信建投证券担任主承销商。这距离该公司今年3月上旬宣布回A不足5个月时间。

此前的公告显示，中国电信此次A股IPO拟公开发行股票数量不超过103.96亿股，占发行后公司总股本的比例不超过11.38%(超额配售选择权行使前)，全部为公开发行新股，不设老股转让。

值得一提的是，若中国电信此次发行成功，超额配售选择权行使前，预计募集资金总额为470.94亿元，扣除发行费用后预计募集资金净额为467.12亿元；若超额配售选择权全额行使，预计募集资金总额为541.59亿元，扣除发行费用后预计募集资金净额为537.27亿元，而该数据将超过中芯国际IPO的532亿元，成为近十年来A股最高IPO募资额。

8月9日，中国电信正式开启A股申购。公告显示，最终该公司的网上打新中签号码超过536万个，每个中签号码能认购1000股中国电信A股股票。同时，其发行价为4.53元/股，网上顶格可申购311.8万股，顶格申购需要沪市市值3118万元，是新股申购规则以来顶格申购上限最高的新股。

《国际金融报》记者注意到，根据中国电信披露的战略配售结果，20家战略投资者中，“最为慷慨”的当属成都市重大产业化项目一期股权投资基金有限公司以及苏州高铁新城经济发展有限公司，获配股数均为6.62亿股，其次是中国国有企业结构调整基金股份有限公司，获配5.52亿股，华为技术有限公司、国家开发投资集团有限公司、一汽股权投资（天津）有限公司等8家公司获配2.21亿股，排名第四。

至此，中国电信即将成为中国联通之后，三大运营商中第二家“A+H”股上市公司。此前，中国移动亦在港交所公告，拟申请A股发行上市，计划公开发行人民币股份数量不超过9.65亿股（行使超额配售选择权之前），募集资金拟用于5G精品网络建设项目、云资源新型基础设施建设项目、千兆智家建设项目、智慧中台建设项目、新一代信息技术研发及数智生态建设项目。

上半年营收超2000亿

在披露A股IPO战略配售结果的同时，8月10日晚间，中国电信还公布了截至2021年6月30日的中期业绩。财报数据显示，报告期内，中国电信实现经营收入为2192亿元，同比增长13.1%；净利润为177亿元，同比增长27.2%。其中，移动通信服务收入同比增长6.9%至933亿元，占总营收的42.56%。

在最新招股书中，中国电信将其主营业务分为四大类，分别是移动通信服务、固网及智慧家庭服务、产业数字化以及其他业务。这四大业务在2020年中国电信总收入中占比分别为45.02%、27.96%和21.53%及1.35%。

移动通信服务是中国电信的基本盘，2018年其收入已经达到了1623.99亿元，2019年增长至1695.8亿元，2020年则突破1700亿元至1755.64亿元。财报显示，截至6月30日，中国电信移动用户达到3.62亿户，净增1147万户，5G套餐用户达到1.31亿户，渗透率达到36.2%。5G特色应用用户快速增长，用户升级5G保持良好价值增长，移动用户ARPU止跌并持续回升，达到45.7元，同比增长2.9%，增幅较一季度进一步提升。

“经过我们综合研判，我们认为当前是公司发展难得的战略机遇期，公司坚定实施‘云改数转’的战略。发行A股上市，是实施战略的重大举措，是公司发展到恰当的时候要做出的恰当决定。”3月9日，中国电信董事长柯瑞文曾在业绩会上如是解释中国电信回A的缘由，“要推动战略落地必须用好资本市场的力量，不仅仅是为了募资，战略有一个生态的协同。比如说To B业务，特别是5G，To B的产业互联网，一定要和合作伙伴一起才能做得成。”

此次招股书提到的募资用途，也可以看出中国电信对于5G产业互联网的重视。该公司计划未来3年在5G产业互联网建设项目上投资214亿元，其中114亿元来自此次首发募资。

对于该募投项目的必要性，中国电信方面表示，主要包括聚焦5G产业互联网相关的无线网、核心网、MEC、承载网等领域投资建设，“随着新基建战略的持续推进，千行百业对于利用5G技术实现转型升级的需求愈发迫切，2021年-2023年是5G行业应用的导入期，作为云网融合的重要实践，有助于公司取得产业互联网领域的领先地位，促进公司战略转型”。

(责编：赵超、陈键)