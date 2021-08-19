人民网北京8月19日电 （赵超）8月18日晚间，中国移动发布公告称，公司首次公开发行A股股票的申请材料已获中国证监会受理。同日，中国移动亦披露A股IPO招股书，公告显示，中国移动拟公开发行不超过9.65亿股A股股份，募集资金将围绕“新基建、新要素、新动能”，推进数智化转型，构建新型数智生态，用于5G精品网络建设、云资源新型基础设施建设、千兆智家建设、智慧中台建设、新一代信息技术研发及数智生态建设等5个项目，总投资共1569亿元，拟投入的募集资金金额为560亿元。

招股书显示，中国移动经营业绩位居全球电信运营商第一梯队，总资产规模近1.8万亿元，主营业务收入保持稳健增长。就在不久前，中国移动披露的2021年半年报显示，公司转型升级成效显著、经营业绩表现良好，通信服务收入达到3932亿元，同比增长9.8%，增速创十年新高；新业务收入达801亿元，同比增长38.3%；股东应占利润591亿元，同比增长6.0%。

“公司将积极把握线上化、智能化、云化需求，加快转变业务模式，培育转型发展新动能，推进业务发展从通信服务向信息服务拓展延伸，开辟企业增长第二曲线，推动收入规模跃上新台阶、连接数量实现跨越式增长，向世界一流信息服务科技公司坚实迈进。”中国移动方面表示。

值得一提的是，中国移动在招股书中表示，“十四五”期间，将持续加大科技创新投入力度，超前研究6G、空天地一体、量子通信等下一代信息通信技术，打造公司竞争发展新优势，实现科技创新对收入增长和转型升级的贡献率大幅提升。

财务数据方面，中国移动2018年-2020年度营业收入分别达到7368.18亿元、7459.17亿元、7680.7亿元；同期归母净利润分别达到1166.99亿元、1063.25亿元、1078.37亿元，平均每天能赚3亿元。最近3年的净利润比较稳定，都在一千亿元出头。

2021年上半年，公司经营业绩良好，保持快速增长态势。今年1-6月，中国移动实现营运收入4436.47亿元，同比增长13.8%，其中，通信服务收入为3932亿元，同比增长9.8%。公司归母净利润为591.18亿元，每股盈利2.89元，同比增长6%。

分业务来看，个人市场，截至今年6月底，中国移动的移动业务用户达到9.46亿户，净增359万户，其中5G套餐客户达到2.51亿户，净增0.86亿户；移动ARPU为52.2元，同比增长3.8%，扭转了自2018年以来的下滑趋势；个人市场收入达到2555亿元，同比增长0.7%。

家庭市场方面，上半年，中国移动的家庭宽带客户达到2.05亿户，净增1339万户。家庭市场收入保持快速增长，达到501亿元，同比增长33.7%。政企市场上，上半年，中国移动的政企客户数达到1553万家，净增169万家。政企市场收入达到731亿元，同比增长32.4%。

据wind数据显示，中国移动2020年的净利润可以排在所有A股上市公司的第6位，位居A股非金融类上市公司第一位。

中国移动此次IPO拟募集560亿元，若按此计算，这将超过中国电信IPO的542亿元，成为近10年来A股最高IPO募资额。

回顾A股历年新股发行所募集的资金总额，农业银行募资额最高，为685亿元，中国石油、中国神华分别募资668亿元、666亿元，建设银行募资581亿元。中国移动募资金额560亿将超越中国电信，占到A股第五位。

此外，中国电信8月18日晚间公告，公司A股股票将于8月20日在上海证券交易所上市。中国移动如果回A顺利实施，三大运营商将齐聚A股。此前，中国联通已在上交所主板上市。

8月18日，中国移动（00941.HK）涨0.49%，市值达10534亿港元。另外两家在港上市的运营商中国电信（00728.HK）下跌1.96%，中国联通（00762.HK）上涨1.6%。

(责编：赵超、高雷)