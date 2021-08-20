人民网北京8月20日电 （记者许维娜）记者获悉，受河南特大水灾影响中断36天后，铁路郑州局管内太焦铁路已于8月16日11时全线恢复通车。

国家能源局电力司相关负责人表示，太焦线恢复通车，每月将释放近1000万吨的煤炭运输能力，为保障河南、两湖一江、山东等地区的发电、冶炼及其他行业用煤需求提供了坚实的运力基础，也为加大晋煤外运力度，促进国家能源供应安全和煤炭市场稳定提供了有力支撑。

上述负责人还表示，太焦铁路是晋东南地区煤炭外运的重要通道，这对全国煤炭及能源保供主要起到三方面作用：

一是晋东南地区煤炭外运通道恢复畅通，每日实现装车3500车以上，相当于每月外运晋煤750万吨，晋城、潞安等太焦铁路沿线主要煤企生产的煤炭可通过铁路源源不断地运往河南、湖北、湖南等地区，这将极大地缓解前期上述地区电煤、冶炼用煤告急的情况。

二是线路中断期间，铁路部门采取应急运输方案，将太焦铁路车流迂回瓦日铁路运输，最大限度地保证了电煤等重点物资的运输需求。线路恢复通车后，瓦日铁路承担太焦铁路迂回车流的压力大大减轻，有效释放了大量通道运力，可进一步满足晋北、陕北地区的煤炭运输需求，每日可增加装车1000车，相当于每月运输煤炭200万吨。

三是太焦铁路恢复通车完善了铁路的路网结构，促进了京广、邯长等相关线路运输的畅通，进一步提高了铁路煤炭运输的整体效率。

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