近日，在由神州控股、神州信息、神州数码集团共同举办的TECH2021数字中国技术年会中，神州控股董事局主席、神州信息董事长、神州数码集团董事长兼总裁郭为以“数据，颠覆与创新”为主题发表演讲时表示，数字时代颠覆性的底层逻辑是第一性原理，云原生、数字原生是基于第一性原理的一种颠覆性认知。他认为，数字原生企业将遇到从数学到数据科学的认知颠覆；数据资产共享与开放、社交化及网络化、智能化和数据驱动的无边界企业的经济颠覆；云原生为核心的技术范式颠覆。

同时，郭为提出，核心资产数字化、组织的社交化和网络化、管理的智能化和组织的无边界化将成为企业数字化转型的四个核心方向：在核心资产数字化方面，数字资产是企业的核心能力，而中台应该是企业最核心竞争能力的集中化体现，是企业数字化转型的关键。在组织的社交化和网络化方面，企业能否在竞争中脱颖而出，赢得竞争优势，取决于组织能力，而社交化、网络化的平台，则是数字经济时代组织能力的一个标志。在管理的智能化方面，常规性的决策利用计算机去替代，提升决策效率。非常规、不确定性的决策，要构建知识图谱实现智能决策，在组织的无边界化方面，员工人数、营收规模不再成为企业的边界定义，当企业组织实现无边界后，其自身价值将实现极大放大。

“我们正在推进的金融科技战略，基于对银行内在商业逻辑的理解转化，一旦突破转化为银行对资产的管理核心逻辑，将推动企业向无边界转变。”郭为补充说。

在郭为看来，基建作为人类文明进步的标志，不同阶段呈现不同形式。而在数字世界，基础设施将是多元和多样性的。区别传统基础设施建设，数字世界基建的形态将物换星移，API商店、平台经济、开源社区等新基建载体将日趋壮大，新基建也将由社会、企业、政府一起实现共享共建共治。“新基建对我们的商业或是数字经济至关重要，不断完善不同层次、不同层面的多元化基础设施建设，是实现数字化企业、社会数字化的重要抓手。”他说。

最后，郭为表示：“在数字中国道路上，神州数码一定要秉持理念创新、技术领先和实践领先。未来，在整个全球的产业链里，我们一方面要弥补空白、解决卡脖子问题；另一方面要成为不可或缺的创新者、不可或缺的一环。”

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