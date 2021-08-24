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国家网信办：企业无论在哪上市必须确保国家的网络安全

2021年08月24日20:44 | 来源：人民网
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人民网北京8月24日电 （记者张文婷）关键信息基础设施是经济社会运行的神经中枢，是网络安全的重中之重。保障关键信息基础设施的安全，对于维护国家网络安全、网络空间主权和国家安全、保障经济社会健康发展、维护公共利益和公民合法权益都具有十分重大的意义。针对9月1日即将实施的《关键信息基础设施安全保护条例》（以下简称《条例》），国新办今日举行国务院政策例行吹风会。会上，就《条例》对外贸以及境外上市计划有何影响这一问题，国家互联网信息办公室副主任盛荣华回应道，坚持对外开放政策是我们国家的一项基本国策，《条例》并不是针对外贸以及境外上市而出台的，是围绕保障关键信息基础设施安全，维护网络安全。

“长期以来，我们积极支持网信企业依法依规融资发展。无论是哪种类型的企业，无论在哪里上市，两条是必须符合的：一是必须符合国家的法律法规。二是必须确保国家的网络安全、关键信息基础设施的安全、个人信息保护的安全等。符合这两条就不受影响，不符合这两条就一定会受影响。”盛华荣说道。

(责编：张文婷、吕骞)

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