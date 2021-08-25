本报北京8月24日电 （记者常钦）24日，记者从自然资源部举行的新闻发布会获悉：自然资源部近期组织对2020年土地卫片执法数据异常的7个县（市）进行实地核查，复核了2020年土地例行督察和媒体反映线索涉及土地卫片执法弄虚作假、图斑判定不实等典型问题，并对相关问题予以公开通报。

据介绍，自然资源部将进一步完善卫片执法的工作机制。启动第三方监督，把卫片执法的图斑合法性判定标准在系统内培训或解读，让地方执法人员和基层工作人员能够更准确地把握图斑填报和判定；同时压实责任，严肃追责。卫片执法的数据填报责任进一步压实，实行“月清”“季核”“年度评估”，对填报不实、弄虚作假的典型问题进行通报。对违反土地管理规定行为不制止、不组织查处，或是隐瞒不报、压案不查的，将按照规定向有权机关提出问责建议，严肃追究相关责任人的责任。

据了解，自然资源部对通报的7个县（市）土地卫片执法工作中发现的问题，向省级政府提出督察意见，组织相关市县进行整改查处；同时在全省范围内要进行排查纠正。今年还将继续开展耕地保护督察工作，紧盯地方是否存在卫片执法工作中上报不实、弄虚作假的情况，或者地方政府或部门有干预执法的，或者主导违法行为的情况，将其作为重点工作督促地方查处纠正。

《 人民日报 》（ 2021年08月25日 06 版）

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