广东设立雷州经济开发区
湛江招商引资再添重要平台
2021年08月25日05:33 | 来源：人民网－人民日报
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本报广州8月24日电 （记者罗艾桦）广东省政府近日发函，同意设立雷州经济开发区，实行现行省级经济开发区政策。这为湛江招商引资再添重要平台，也成为广西、海南对接融入粤港澳大湾区的重要载体。
据悉，雷州经济开发区总规划面积6.26平方公里，采取“一区三园”结构。其中，A园区主要位于沈塘镇，建设海南自贸港外溢产业承接基地；B园区主要位于白沙镇和杨家镇，建设雷州半岛铁路货运物流枢纽中心；C园区主要位于乌石镇，打造西海岸重要临港产业基地和对接海南的重要能源供应基地。
《 人民日报 》（ 2021年08月25日 10 版）
(责编：杨光宇、胡永秋)
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