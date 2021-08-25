本报记者 姜泓冰

素有“长江门户、东海瀛洲”美称的我国第三大岛上海崇明岛，2021年5月至7月举办了以“花开中国梦”为主题的第十届中国花卉博览会。历经1000多天精心筹办、43天精彩绽放，这场首次在岛屿上、乡村里、森林中举办的中国花博会，展区规模大、展园数量多、展期时间长、展示水平高。

在崇明区委书记李政看来，花博会是崇明区推动生态环境优势向生态发展优势转化的重要途径，也是凝聚全区共识、加快世界级生态岛建设步伐的重大机遇。崇明区将以花为媒，加快高质量发展，让美丽的鲜花绽放崇明大地。

匠心独运，设计布展动足心思

中国花卉博览会由国家林草局、中国花卉协会和承办地省级人民政府共同主办，自1987年举办首届后，每四年一届，是我国规模最大、档次最高、影响最广的国家级花事盛会。

5月21日，第十届中国花博会开园亮相。本届花博会以“花开中国梦”为主题，花博园总面积达589公顷，在保持生态基底和田园风貌的基础上，突出生态特色，全方位展示新理念、新品种、新技术、新工艺。

紧扣主题，花博园在设计布展中动足心思。比如，占地835亩的核心大花区，利用场馆、河流、道路等要素，围合出牡丹花造型；花博园主入口处是两朵上海市市花白玉兰的造型；主展馆“世纪馆”顶部是一只挥舞巨型翅膀的大蝴蝶，由艳丽的花朵组成，这处“蝶恋花”成了花博会上最受欢迎的打卡地。

这还是一届突显科技的花博会。据介绍，花博会举办时正值江南湿热时节，工作人员运用创新科技手段，让冬梅、夏荷、春之玉兰、秋之金菊等同期绽放，万花争艳而不见零落，神奇之美令人赞叹。

美丽升级，全力推进“海上花岛”建设

对崇明区来说，花博会是一场“大考”，同时带来了巨大的发展机会。据介绍，崇明区以花博会为契机，推动基础设施全面升级、美丽乡村全面发展、花卉产业加快壮大、酒店民宿提质扩容、城乡环境美丽蝶变，地方经济社会实现了跨越式发展。盛会落幕，如何放大后花博效应，让“花样经济”继续绽放？

李政表示，崇明区要乘势而上提质发展，开放创新、追求极致、拼搏奉献，做好后花博大文章，加快世界级生态岛建设步伐。一方面，做好有形资源利用的文章，推动花博园区发挥长期效益，对优质场馆、美丽展园等资源尽可能加以保留，建设花博文化公园，深化细化后续长期运营工作；另一方面，做好无形资源转化的文章，持续放大花博会溢出效应，积极发展花卉产业，推动花卉与旅游、康养等产业跨界融合发展。

以花为媒、以花惠民、以花兴业、以花兴旅、以花美景。近年来，借着花博会的东风，崇明区全力推进“海上花岛”建设。截至2020年底，崇明区花卉产业总产值占农业总产值比重由2018年的0.59%跃升到15.97%，花卉产业总交易额从2018年的不足1亿元提高到10亿元左右。

在花博会红利带动下，未来，崇明区将大力发展生态旅游。据介绍，2020年，崇明区成功创建国家全域旅游示范区，新创建3A级景区10家、4A级景区1家。

生态优先，加快绿色转型发展

花博会的成功举办是崇明区坚定不移走生态优先、绿色发展之路的实践成果，也进一步展现了崇明区打造世界级生态岛的决心。

2001年5月，国务院批复上海市城市总体规划，崇明生态岛建设由此启动。2010年，上海市政府制定《崇明生态岛建设纲要（2010—2020年）》，明确将生态岛建设升级为现代化生态岛。2016年，上海市委市政府再次面向未来作出决策：将崇明建设为世界级生态岛。

世界级生态岛，就是要把经济社会发展和保护环境协调起来，探索形成生态、生产、生活共赢的生态发展之路。多年来，崇明区坚持推进生态文明建设，滚动实施了四轮生态岛建设三年行动计划，累计安排255个生态建设项目，总投资约960亿元。

目前，崇明区森林覆盖率达30%，地表水环境功能区达标率100%，环境空气质量优良率91.5%，占全球种群数量1%以上的水鸟物种数达14种。

去年，崇明区有4个绿色发展案例被列入国家长江经济带绿色发展试点示范实施情况评估报告，向长江经济带沿线11省市推广。

李政表示，进入新发展阶段，除了保持生态立岛的战略定力，崇明区将与时俱进，利用绿水青山的生态优势，积极培育新的经济增长极，大力推动当地的产业园区向智能化、绿色化、高端化转型。一是大力发展生态经济，依托良好的生态环境，顺应运动休闲、生态旅游、健康养生发展需求，全力打造“农旅、花旅、文旅、康旅、体旅”等构成的“多旅”融合产业。二是大力发展海洋经济，服务海洋强国战略，加快绿色转型发展，主动拥抱新智造，充分激发新动能，全力打造千亿级海洋装备产业集群。三是大力发展创新经济，以智慧岛产业园区、海洋产业园区等为重点，积极顺应新经济、新服务、新消费、新生态发展趋势，加快转型升级步伐，做大创新经济规模。

与此同时，随着轨交崇明线、沪渝蓉高铁的启动建设，崇明岛与浦东机场、虹桥机场之间的行程将被缩短至半小时以内。“未来的崇明是世界的崇明。背靠大都市，面向太平洋，这里不仅拥有天蓝、地绿、水清、岸洁的自然环境，拥有生态、绿色、低碳、健康的生产生活方式，还拥有潜力无限的美好未来。我们真诚期待海内外的朋友们走进崇明、建设崇明、追梦崇明，让崇明成为人人向往的生态梦想之岛。”李政信心十足。

《 人民日报 》（ 2021年08月25日 13 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)