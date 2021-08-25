刘 毅

以新发展理念为引领，在推动高质量发展中促进经济社会发展全面绿色转型，一手抓“适应”、一手抓“减缓”，统筹兼顾、科学有序应对气候变化的挑战，我们定能让家园越来越美好宜居

联合国政府间气候变化专门委员会（IPCC）近日发布第六次评估报告的第一工作组报告《气候变化2021：自然科学基础》。报告指出，在未来几十年里全球所有地区都将面临气候变化加剧的考验；亚洲地区平均地表温度将持续升高，极端高温天气增加而极端低温天气减少；亚洲大部分地区的平均降水量和强降水量都将增加，部分地区的日极端降水量也将增加。在近期国内外极端天气气候事件频发、强降雨等气象纪录屡被打破的情况下，这一报告再度警示要加强气候变化风险管理。

极端天气气候事件不断涌现，大气环流的异常是直接原因，而气候变暖是深层原因：它加剧了气候系统的不稳定，使某些极端天气气候事件发生的可能性增大。气象学家普遍认为，气候变化正在加剧水循环，这会带来更强的降雨和洪水，但对许多地区则意味着更严重的干旱。可以说，气候变化就在我们身边。

面对气候变化给经济社会发展带来的严峻挑战，我们要把适应气候变化放在重要位置，这是迫在眉睫的任务。

长期以来受人类活动的影响，大气、海洋、冰冻圈和生物圈发生了广泛而迅速的变化。我国幅员辽阔、气候条件复杂，生态环境整体脆弱，总体上是一个容易受到气候变化影响的国家。因此，加强气候变化风险的早期监测预警和评估，提高全社会的“气候韧性”，在规划、政策等制定执行中充分考虑气候变化因素，重点针对脆弱领域、脆弱区域开展适应行动，是非常紧迫的任务。对于公众来说，也要养成密切关注天气预报预警的习惯，平时注意学习掌握各种灾害性天气的防御知识，有备才能无患。

在适应气候变化的同时，我们还要通过减少温室气体排放来减缓未来气候变暖，这是治本之策。

作为负责任的发展中大国，我国已向世界作出实现碳达峰、碳中和的庄严承诺。这是一场广泛而深刻的经济社会变革，绝不是轻轻松松就能实现的。“十四五”开局之年，面对艰巨挑战，各地各部门紧锣密鼓，奋力打好碳达峰、碳中和这场硬仗：启动全国碳排放权交易市场上线交易，覆盖约45亿吨二氧化碳排放量，建设全球规模最大的碳市场；抓紧编制2030年前碳排放达峰行动方案，研究制定重点行业和领域碳达峰实施方案；调整产业结构，优化能源结构，大力植树造林……

实现碳达峰、碳中和，从而减缓气候变化，还需要广大公众从点滴小事做起，践行简约适度的生活方式，让绿色低碳生活成为新时尚。比如，积极参与义务植树活动，选择节能电器、新能源汽车等低碳产品，参与光盘行动、避免餐饮浪费等等。公众聚沙成塔的绿色行动，对推进降碳减污、建设美丽中国十分重要。

今年4月22日，习近平主席在领导人气候峰会上指出：“‘众力并，则万钧不足举也。’气候变化带给人类的挑战是现实的、严峻的、长远的。但是，我坚信，只要心往一处想、劲往一处使，同舟共济、守望相助，人类必将能够应对好全球气候环境挑战，把一个清洁美丽的世界留给子孙后代。”以新发展理念为引领，在推动高质量发展中促进经济社会发展全面绿色转型，一手抓“适应”、一手抓“减缓”，统筹兼顾、科学有序应对气候变化的挑战，我们定能实现人与自然和谐共生，让家园越来越美好宜居。

《 人民日报 》（ 2021年08月25日 18 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)