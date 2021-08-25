本报电 近日，江苏省如皋市水上绿色综合服务区的110米趸船正式投入使用，与原有的趸船共同组成水上绿色综合服务区。

“我们不用再往岸上跑了。垃圾、污水有地方接收，船一停靠还能接上岸电，真是太方便了。”在服务区趸船甲板上，船员顾震说。

如皋水上绿色综合服务区引入北斗船舶生活污水岸上接收装置，船员扫描装置二维码后，由工作人员将排污管道接入船内污水箱，生活污水和油污全封闭运送上岸。

为践行长江大保护的要求，2019年开始，如皋市政府和南通海事局共同启动了如皋水上绿色综合服务区建设项目，由富港建设集团等负责建设。富港建设集团董事长许宁表示，目前，服务区和待泊基地可同时为30条1万吨及以下内河船舶提供“一零两全四免费”服务，实现靠港和锚泊船舶污染物零排放、全接收，在航船舶污染物排放全达标，以及免费生活垃圾接收、免费生活污水接收、免费水上交通、免费锚泊。

（赵树朋）

《 人民日报 》（ 2021年08月25日 18 版）

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