申 琳 李海霞

“来这儿之前，我都没见过树。”52岁的西绕是西藏那曲市色尼区嘎庆村村民，他怎么都想不到有一天高寒的家乡也能种出树来。

2018年，西绕到那曲高寒高海拔科技植树试验示范基地工作，负责苗木管护。如今，基地的苗木绿意盎然。

种活一棵树难吗？在那曲，答案是：很难。

“那曲市平均海拔超过4500米，冻土层厚、风大天寒，每年只有两个多月的最佳生长期，漫长的风雪期和土壤冻结期，会导致树苗冻害，难以扎根，新枝木质化程度低。”那曲市亿利生态科技有限公司总经理郝伟介绍。

即便难，也要种！青藏高原有“亚洲水塔”之称，西藏地处青藏高原，是重要的生态安全屏障。

早在1998年，那曲林业技术人员就在当地建了第一处植树试验基地，面积仅2亩，试种了高山柳、水柏枝、沙棘等，但收效甚微。

2007年，林业技术人员再次引进云杉、高山柳等进行试种，最终只活了14棵。这14棵树，如今是那曲市区树龄最长的树。

2016年11月，科技部“十三五”典型脆弱生态修复与保护研究重点专项启动。其中的“那曲地区城镇植树关键技术研发与绿化模式示范”项目，由内蒙古库布其治沙企业亿利集团牵头，联合多家科研单位开展攻关。

在那曲，用常规造林技术，树木难以存活。如何攻坚克难、科学植树，成了摆在攻关团队面前的难题。

“在种苗选育上，我们利用大数据技术，大范围进行种质资源筛选和比对。试种了近50种树，最终只有8种成活。”郝伟介绍，攻关团队建立了气候监测站，依托生态大数据服务平台，全面采集温度、湿度、风速、光照强度、土壤状况及物种生长特性等指标，制定实施多项防风、防寒措施。针对紫外线强、限制植物生长的情况，采用了雾化喷淋模式，增加空气湿度，避免阳光对树木的灼伤。针对土壤地温低、积温不足的情况，用高分子材料做树围，起到积水、防晒作用，还可以吸收太阳辐射转化成热量，为树木根部提温。

功夫不负有心人，攻关团队终于破解了海拔4500米以上地区植树的技术难题。“经过5年多艰苦努力，我们研究出了一套切实可行的高寒高海拔地区植树模式，种植40万株树木，成活率达75%，让那曲老百姓在家门口也能看到‘小森林’。”亿利集团董事长王文彪说。

这一科技成果已在那曲的一些单位和地方得到了推广。2020年，那曲市科技局、镜湖公园、儿童福利院、养老院等，开展了城镇庭院、道路和公园绿地绿化工作。

在那曲市养老院，云杉、丁香等树木在阳光下生机勃发。“坐在房子里就能看到树，还有鸟在树上搭窝，我每天都觉得心情好。”72岁的那曲色尼区孔玛乡居民桑美说。

“我们将牢记和践行‘绿水青山就是金山银山’理念，通过各类科技手段，加快推广那曲科技植树的成果，为保护好西藏生态环境做出更大贡献，让高寒高海拔地区的老百姓过上生态宜居的幸福生活。”王文彪表示。

“我们的孩子很幸福，从小就能看到树。”西绕笑着说，“我要好好照顾它们。”

《 人民日报 》（ 2021年08月25日 18 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)