罗珊珊

以传统消费转型升级和新型消费创新发展为切入点，国际消费中心城市的培育建设，将引领消费新风尚，促进产业结构升级，成为拉动我国经济增长的新引擎，也为全球经济复苏增添新动力

在消费资源全球化配置的今天，居民的日常消费不断突破空间限制，“买全球”“卖全球”渐成新趋势。“十四五”规划纲要提出，培育建设国际消费中心城市，打造一批区域消费中心。日前，经国务院批准，我国在北京市、天津市、上海市、重庆市和广州市率先开展国际消费中心城市培育建设。

国际消费中心城市是现代国际化大都市的核心功能之一，是消费资源的集聚地，更是一国乃至全球消费市场的制高点，具有很强的消费引领和带动作用。当前，我国经济已进入高质量发展阶段，今年上半年，最终消费支出对经济增长的贡献率达61.7%，消费对经济增长基础性作用不断增强，一些重点城市消费水平、国际化程度显著提升，为国际消费中心城市的培育建设打下坚实基础。

加快培育建设国际消费中心城市正当其时。2019年，商务部等14部门联合印发《关于培育建设国际消费中心城市的指导意见》，指导推进国际消费中心城市培育建设工作。此次挑选5个基础条件好、消费潜力大、国际化水平较高、带动辐射作用突出的城市率先开展培育建设，不仅有利于促进形成强大国内市场，更好满足人民日益增长的美好生活需要，也有利于促进相关产品、服务、人员、资本等要素双向流动，推动形成更加开放竞争的市场格局，服务构建新发展格局。

培育建设国际消费中心城市，要聚焦“国际”，努力构建融合全球消费资源的集聚地。近年来，进博会效应使更多国际高端品牌集聚上海，服务业开放走在前沿的北京吸纳了众多全球优质商业资源，拥有自贸试验区等开放平台优势的天津、重庆、广州等城市蕴含丰富的全球商贸“基因”，这些城市通过高水平对外开放，提升了国际化产品和服务供给能力。事实证明，只有秉持开放包容的心态，广泛聚集全球优质市场主体和优质商品服务，才能成为汇聚全球消费资源的“引力场”。

培育建设国际消费中心城市，要紧扣“消费”，全力打造消费升级新高地。当前，传统消费蜕变出新，新型消费方兴未艾，为满足人们多样化、个性化消费升级需求，还应当不断增加优质消费资源供给，高标准推进商圈建设，鼓励新业态新模式发展。此外，要健全市场监管和消费维权体系，营造安全放心的消费环境。

培育建设国际消费中心城市，要突出“中心”，形成全球消费者集聚和区域联动发展的中心。应强化集聚辐射和引领带动作用，培育发展一批国际产品和服务消费新平台，完善便捷通达的立体交通网络，建立健全高效安全的物流配送体系，发挥立足国内、辐射周边、面向世界的“中心”作用。

可以预见，以传统消费转型升级和新型消费创新发展为切入点，国际消费中心城市的培育建设，将引领消费新风尚，促进产业结构升级，成为拉动我国经济增长的新引擎，也为全球经济复苏增添新动力。

《 人民日报 》（ 2021年08月25日 19 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)