本报记者 齐志明

目前，我国电动自行车年销量超过3000万辆。与此同时，电动自行车起火爆炸事故也时有发生。

应急管理部消防救援局7月发布的信息显示，今年以来全国发生电动车火灾事故6462起。电气故障和自燃是造成电动车火灾的主要原因，分别占电动车火灾总数的62.1%和23.5%；而过充电、电池单体故障、电气线路短路是导致电动车电气火灾的根本原因。

国家轻型电动车及电池产品质检中心对电动自行车相关安全事故分析发现：以往是交通事故较多，现在是火灾事故较多；车辆改装是引发事故的主要原因；电池和充电器是造成事故的重要源头。中消协联合该中心建议，消费者务必在正规商家购买电动自行车，选购时应仔细查看是否具有强制性产品认证，了解电池类型、容量、型号等相关零部件参数，远离“三无”产品、非标、超标电动自行车。

使用原装充电器适度充电。原装充电器与电池的充电保护功能相适配，否则在充电过程中可能会损坏电池而增加安全风险。一要注意避免过度充电，充电时间过长不仅会影响电池性能，还容易因电池持续高温发热而引发起火爆炸，电量充满后要及时切断电源。二要注意规范布线，建议加装短路和漏电保护装置，切勿贪图方便而私拉乱接电线。三要注意充电环境，充电时要将充电器放在容易散热的地方，并随时检查充电情况，尽量不选择夜间睡眠时充电。

切勿非法改装电动自行车。一些商家擅自增加电池容量，将体积大、容量小的铅酸电池非法改装成体积小、容量大的锂电池。在改装过程中，容易破坏整车电气线路的安全性能，从而引发车辆电气线路过载、短路等故障。中消协提醒广大消费者切勿非法改装，若电动自行车电池已过有效期或者发生质量问题需要更换，应尽量更换同款电池产品，避免因电池不适配而引发事故。

增强安全意识，勤检查、常维护。消费者要避免电动自行车或者电池出现暴晒、淋雨等情况，尽量远离热源，以免影响锂电池本身的散热性能，造成电池内部温度过高。建议每年对电动自行车的线路、电池等零部件进行检查、保养和维护，避免“超期服役”。

中消协表示，消费者在购买或者维修电动自行车时，要主动向商家索取发票等购货凭证、服务单据。制造商、经销商要切实承担产品质量安全第一责任人的义务。小区物业服务经营者要积极建设电动自行车集中停放场所和具备定时充电、自动断电、故障报警等功能的智能安全充电设施，解决消费者面临的电动自行车充电难、停放难等实际问题。

《 人民日报 》（ 2021年08月25日 19 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)