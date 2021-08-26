近年来在海南省“禁塑令”号召下，海南恒鑫环保科技公司迅速进行转型升级，积极投入生物可降解环保材料一次性环保用品生产中。图为该公司工人正在检查纸杯。

康登淋摄（人民视觉）

本报海口电 （记者王欣悦）近日，海南省生态环境厅印发《海南省禁止生产销售使用一次性不可降解塑料制品名录（第二批）》（以下简称《名录（第二批）》），食品接触日用塑料袋（含保鲜袋）被纳入其中。该名录将于今年9月1日起实施。

“禁塑令”是海南省推进国家生态文明试验区建设的标志性举措之一。此前海南已全面禁止一次性不可降解塑料袋、塑料餐饮具等。此次第二批禁止生产销售使用一次性不可降解塑料制品包括：含有聚乙烯（PE）、聚丙烯（PP）、聚苯乙烯（PS）、聚氯乙烯（PVC）、乙烯-醋酸乙烯共聚物（EVA）、聚对苯二甲酸乙二醇酯（PET）等非生物降解高分子材料的一次性膜、袋类；同时包含食品接触日用塑料袋（含保鲜袋）及具有提携功能的食品接触日用塑料袋（含保鲜袋）。

据了解，《海南省禁止生产销售使用一次性不可降解塑料制品名录（第一批）》和《名录（第二批）》禁止的产品类别范围，在海南省生产、销售、使用的生物降解塑料替代品应当依照《生物降解塑料制品通用技术要求》（DB46/T 505—2020）地方标准要求，使用电子监管码及生物降解塑料制品图形标志。

(责编：胡永秋、杨光宇)