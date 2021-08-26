行邮税电子缴库在港珠澳大桥口岸率先试点
2021年08月26日05:39 | 来源：人民网－人民日报
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本报珠海8月25日电 （记者李刚）8月23日晚，全国首笔行邮税电子缴库在拱北海关港珠澳大桥口岸成功缴纳，珠海国库收到该笔699.4元税款后按有关流程办理了入库手续，实现了行邮税全程电子直缴入库。
行邮税电子缴库是人民银行联合海关总署深化“放管服”改革、为群众办实事的一项重要举措，率先在珠海试点。依托人民银行开发的财关库银横向联网系统（TIPS），纳税人可通过手机银行、支付宝、云闪付等方式自助缴纳行邮税。行邮税电子缴库可实现海关、国库、银行等机构之间的横向联网，使海关税费电子信息能够在各联网终端之间得到高效自动传输和处理。
《 人民日报 》（ 2021年08月26日 06 版）
(责编：胡永秋、杨光宇)
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