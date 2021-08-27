8月26日，湖南省怀化市鹤城区黄金坳镇汪家村，青山滴翠、田园秀丽，与穿行乡村的铁路、高速公路构成一幅美丽的新农村秋色画卷。

滕树明摄（影像中国）

《 人民日报 》（ 2021年08月27日 05 版）

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