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新农村 秋色美

2021年08月27日05:08 | 来源：人民网－人民日报
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　　8月26日，湖南省怀化市鹤城区黄金坳镇汪家村，青山滴翠、田园秀丽，与穿行乡村的铁路、高速公路构成一幅美丽的新农村秋色画卷。

　　滕树明摄（影像中国）


　　《 人民日报 》（ 2021年08月27日 05 版）
(责编：胡永秋、杨光宇)

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