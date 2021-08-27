本报记者 史自强

位于河北省柏乡县的柏粮集团粮库内，前一年入仓的小麦经历了一场全新的仓储试验：冬日里向仓内吹入冷空气，用保温措施将冷空气“存住”，打造贯穿全年的低温环境，让粮仓成为存粮的“冷库”。眼下，虽然室外温度为30摄氏度左右，但粮仓内温度仅约14摄氏度，粮堆内部最低温度更是低至约2摄氏度。

“低温可使粮食处于休眠状态，抑制储粮害虫和霉菌生长繁殖，最大限度保护、保鲜粮食。”河北柏粮集团董事长尚金锁说。

这是柏粮集团探索出的存粮新方法。作为一家地方国有粮食仓储企业，柏粮集团企业规模扩大后，深感原先的仓储技术和方法不适应发展需要，在发展的同时不断创新。

高水分玉米水分大，易霉变，很多企业不敢收储，造成农民卖粮困难。柏粮集团将高水分玉米装入正常麻袋，根据不同水分和存储环境，采取不同码垛方式，留出通透风道，使水分在20%以内的玉米不用晾晒、烘干就可以安全度夏，达到降水、减耗、保鲜、保值的目的。这就是“金钱孔”通风垛技术，其成本比晾晒降低约50%，比烘干降低约70%。

在此基础上，柏粮集团还自行设计建造了钢构通风仓。全仓采用轻钢结构，设计仓容1亿斤以上。四周采取电动卷闸升降装置，可根据粮食水分和天气情况适时开关，或降水，或保水。

几年前，一批两万吨的大豆从东北移库至柏粮集团。柏乡县地处华北平原南部，夏季气温高，不利于大豆存储，而且也从未有过大量储存大豆的先例。柏粮集团员工根据“用棉被包裹木箱卖冰棍”的原理，为大豆“夏盖棉被冬通风”，创造低温环境。历经4年零8个月的存储，这批大豆的发芽率达98%以上，刷新了东北大豆在华北地区储存保鲜的纪录。

柏粮集团还用6年时间完成“粮食保管一年早知道示意图”，用坐标法把气候和粮情变化规律直观标示出来，指明一年中各时期保粮的措施与重点。几十年间，柏粮集团完成了16个科研项目，其中3项填补国内空白，4项填补省内空白。集团也由一个仓容不足100万斤的小粮站，发展成为仓容13.6亿斤的地方大型粮食仓储企业。

“我们已经做到了‘不坏一粒粮’，下一个目标是‘保鲜粒粒粮’。”尚金锁说，只有依靠创新，保粮护粮之路才能越走越远。

《 人民日报 》（ 2021年08月27日 05 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)