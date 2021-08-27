山东智慧化工综合管理平台上线
已实现全省覆盖
2021年08月27日05:09 | 来源：人民网－人民日报
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本报济南8月26日电 （记者侯琳良）26日，山东省智慧化工综合管理平台正式上线。据介绍，这是一个工业互联网+化工园区综合服务平台，也是全国首个省级智慧化工综合管理平台。
综合管理平台以海尔集团卡奥斯工业互联网平台为依托，全面整合全省化工行业产业链上下游数据及资源，打造化工产业发展的“智慧大脑”。目前平台已在山东全省实现覆盖，连接了84个化工园区和125个重点监控点，打通省工信厅、交通运输厅、生态环境厅、应急管理厅、公安厅等多个部门的信息数据，做到信息互通、行业可视。“山东的先行先试，将为全国化工智慧转型探路。”中国石油和化学工业联合会会长李寿生说。
《 人民日报 》（ 2021年08月27日 09 版）
(责编：胡永秋、杨光宇)
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