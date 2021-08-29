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海南国际知识产权交易中心挂牌总金额超37亿元

2021年08月29日10:22 | 来源：新华网
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原标题：海南国际知识产权交易中心挂牌总金额超37亿元

　　新华社海口8月28日电（记者王存福）28日，海南国际知识产权交易中心正式开业运营一周年。一年来，在海知中心挂牌的专利、商标、版权、植物新品种等知识产权权属转让及许可类产品的数量超过18万项，总金额超过37亿元，已完成及意向交易金额逾千万元。

　　据介绍，海知中心积极参与海南国际知识产权交易所筹建工作，在推动知识产权转移转化、创新知识产权金融服务上加大力度，完善知识产权交易生态体系，强化技术支撑体系，取得了显著成效。

　　在产品体系建设方面，海知中心积极创新知识产权交易与金融服务，建立商品类、金融类、衍生品类等多层次产品体系。优先推出知识产权基础类产品，逐步探索落地知识产权金融及衍生品类产品。

　　在促进高校科技成果转化方面，海知中心积极对接中国热带农业科学院、海南大学等高校，将其数十项成果推广到国家知识产权运营公共服务平台挂牌，并在平台上线了“海南国际知识产权交易中心专利转化专场”。

　　海知中心副总经理冯斌表示，接下来，海知中心将充分发挥自贸港的区位和政策优势，吸引技术、数据、人才、资金等在海知中心汇聚融合，推动海南医药医疗、现代种业、通信、航天等知识产权密集型行业的发展和转型升级，打造具有全球影响力的知识产权交易和定价中心。

(责编：王连香、连品洁)

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