原标题：我国已开通建设5G基站99.3万个 覆盖所有地级市

新华社北京8月31日电（记者李放、王晓洁）31日下午在北京开幕的2021世界5G大会上，工业和信息化部部长肖亚庆介绍，目前我国已开通建设5G基站99.3万个，覆盖全国所有地级市、95%以上的县区和35%的乡镇，5G终端手机连接数超过3.92亿户。

据了解，本届5G大会以“5G深耕，共融共生”为主题，来自20个国家的1500余位业界专家、学者和企业家以线上或线下的方式参会，大会包括论坛、展览展示、5G应用设计揭榜赛等，全面聚焦共建数字基础设施，致力推动产业合作、跨界融合，搭建5G领域国际交流合作以及产业链协同创新的桥梁，构筑5G深耕行业的展示及推广平台，助力打造5G与其他行业领域共融共生，蓬勃发展的良好局面。

肖亚庆在开幕式上介绍，目前我国已开通建设5G基站99.3万个，覆盖全国所有地级市、95%以上的县区、35%的乡镇，5G终端手机连接数超过3.92亿户。全国5G应用案例超过1万多个，覆盖了钢铁、电力、矿山等22个国民经济的重要行业和有关领域，形成了一大批丰富多彩的应用场景，成为引领我国高质量发展的新引擎。

此外，本届5G大会还将推出5G十大应用案例，以成功的应用案例展现5G深耕行业，以科技成果落地实践凸显科技创新赋能社会进步，助力推动5G示范应用场景的复制与推广。

世界5G大会是全球首个5G领域的国际性盛会，2019年在北京首次举办。世界5G大会见证并助力了5G从加速建设、深化应用到融合发展的进程，吸引了社会各界及众多行业人士的广泛关注与参与，日益成为推动全球5G产业发展和应用场景创新的重要交流平台。

(责编：赵竹青、陈键)